Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması

KOCAELİ (DHA) - İZMİT'te hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A. hakkında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Hemşireler, doktor H.M.A.'nın, üzerlerini değiştirdikleri odanın anahtar deliğinden kendilerini gözetleyip, röntgencilik yaptığını öne sürdü.

İzmit'te hemşireler A.K. ve A.S., çalıştıkları özel muayenehanenin sahibi plastik ve estetik cerrahı H.M.A.'nın kendilerini taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Yaklaşık 6 aydır muayenehanede çalışan A.K. ve A.S., doktor H.M.A.'nın giyindikleri odayı anahtar deliğinden gözetlediğini iddia etti. Doktor H.M.A. hakkında, hemşirelere yaklaşamaması için 15 gün süreli uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

İddiaları reddeden doktor H.M.A. ise olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını söyledi.