Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!
Salı günleri Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisine son günlerde polis rolündeki Mahir karakteri damga vuruyor! Peki, Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!
Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D'nin sevilen doktor dizisi Hekimoğlu dizisinde son bölümlerde ortalık karışık! Ateş karakterinin foyasını ortaya çıkarmayı kafaya takan Mahir komiser izleyicileri sinir ederken, merakla araştırmaya da itiyor! Peki, Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!
SERDAR ORÇİN KİMDİR?
Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu, 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve ilk oyununda oynamıştır. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk Sineması'nda birçok sinema filminde oynamıştır. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer almıştır. Baş rolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup, Jüri Özel ödülüyle dönmüştür. 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirmiştir. TV Dizisi filmlerinde de oyunculuk yapmaktadır. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri görevi yapmıştır. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.
SERDAR ORÇİN BAZI TİYATRO OYUNLARI
Vahşi Batı (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2019
Martı (Anton Çehov) Pürtelaş Tiyatro, 2017
Ayaktakımı Arasında (Maksim Gorki) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2015
On İki Öfkeli Adam (Reginald Rose) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2014
Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2013
Alemdar/ Tohum ve Toprak (Orhan Asena) Tiyatro İstanbul, 2011
Mefisto (Klaus Mann) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009
Maskeliler (Ilan Hatsor) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009
Ara (Çetin Sarıkartal) Kronik Kolektif
Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2008
Hastasıyız (Saygın Delibaş, Fethi Kantarcı) İstanbul Kraliyet Tiyatrosu, 2007
Lüküs Hayat (Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005
Kantocu (Haldun Dormen) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005
Candan Can Koparmak (Orhan Asena) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2004
3. Richard (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2003
Othello (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2002
Schweyk İkinci Dünya Savaşında (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2001
Kalbin Sesi (Peter Shaffer) Hadi Çaman Tiyatrosu, 2001
Kafkas Tebeşir Dairesi (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
Barışa Şans Verin (Can Doğan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
Sabaha Az Kala (Neşe Erçetin Atakan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000
Oz Büyücüsü (Lyman Frank Baum) MSM Oyuncuları, 2000
Atatürk ve Çocuk, 1999
Çevreci Prens (Fikret Yayan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1999
Düşler Sirki Başlıyooor (Ümran İnceoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
İsli Sisli Pis Puslu (Volker Ludwig, Reiner Lücker) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
Hababam Sınıfı (Rıfat Ilgaz) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998
Sokağa Çıkma Yasağı (Civan Canova) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1997
Sihirli Kitap (Nesrin Kazankaya)
Atları da Vururlar (Horace McCoy) 1997
Fil Hamdi (Aziz Nesin) MSM Oyuncuları, 1997
Kadı (Ülkü Tamer) İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1996
SERDAR ORÇİN FİLM VE DİZİLERİ!
1999 Üçüncü Sayfa - Zeki Demirkubuz
2000 Artık Çok Geç - Cemal Şan Karslı
2000 Köçek Cemal Şan Recep
2001 Yazgı - Zeki Demirkubuz - Musa
2002 Sır Çocukları - Ümit Cin Güven, Aydın Sayman Ziya
2002 Gülbeyaz - Özer Kızıltan, Tahir Demiroğlu
2002 Abdülhamid Düşerken - Ziya Öztan, Mustafa Kemal
2003 Mühürlü Güller -Esat
2003 Bekleme Odası - Zeki Demirkubuz - Kerem
2004 Hayalet - Cemal Şan - Yusuf
2005 Gümüş -Onur
2005 Tombala - Şafak Bal İsa
2005 Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse Erden Kıral Sedat
2006 Turkish Chat Murad ÇobanoğluKısa Film
2007 Barda Serdar Akar 45
2008 Ali'nin Sekiz Günü Cemal Şan Ali
2008 Ölüler [5] Ahmet TurgulKısa Film
2009 Haneler Elif A. DurmazTV Dizisi
2009 Sonsuz Cemal Şan Selim
2009 Kıskanmak Zeki Demirkubuz Savcı
2011 Mükemmel ÇiftRafet Dereci TV Dizisi
2011 Devrimden Sonra Mustafa Kenan Aybastı Panelist
2011 Türkan Cemal Şan Uyanık muhabir
2011 İz - Rêç Tayfur Aydın Bekir
2011 10 Adım Sami Saydan Baba Kısa Film
2011 Can Raşit Çelikezer Cemal
2012 Bu Son Olsun Selçuk Benli
2012 Gözetleme Kulesi Pelin EsmerSeslendirme
2012 Musa Serhat KaraaslanKısa Film
2012 Seni Seviyorum Tülsü Selçuk BenliKısa Film
2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 Alphan Eşeli Onbaşı Sami
2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBarbaros TV Dizisi
2013 Galip DervişErcan Karcı TV Dizisi
2013 Karnaval Can Kılcıoğlu Ali Sinan (Aliş)
2014 Muhteşem YüzyılSinan Paşa TV Dizisi
2014 İtirazım Var Onur Ünlü Ferdi Temir
2014 Beş Kardeş Onur Ünlü Kudret TV Dizisi
2014 Ulan İstanbulRıfat Kulunç TV Dizisi
2015 Sen de GitmeAlper TV Dizisi
2016 OyunbozanAdnan TV Dizisi
2017 Söz Uçar Tufan TaştanKısa Film
2017 KayıtdışıTV Dizisi
2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazMert TV Dizisi
2017 Kılçık Kerem Ayan Garson Kısa Film
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Cevdet Mercan Dimitrios Paleologos TV Dizisi
2018 Borç Vuslat Saraçoğlu Tufan
2018 Dünya 2222 [6] Serdar Pehlivanoğlu Erkek Kısa Film
2019 Görülmüştür Serhat Karaaslan
2019 Uzun Zaman Önce Cihan Sağlam
2020 İki Gözüm Ahmet Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop
2020 Ceviz Ağacı Faysal Soysal Hayati