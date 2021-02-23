Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!

Salı günleri Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisine son günlerde polis rolündeki Mahir karakteri damga vuruyor! Peki, Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı Kanal D'nin sevilen doktor dizisi Hekimoğlu dizisinde son bölümlerde ortalık karışık! Ateş karakterinin foyasını ortaya çıkarmayı kafaya takan Mahir komiser izleyicileri sinir ederken, merakla araştırmaya da itiyor! Peki, Hekimoğlu "Mahir" kim, gerçek adı ne? Serdar Orçin kimdir, kaç yaşında ve nereli? Serdar Orçin dizileri ve filmleri!

SERDAR ORÇİN KİMDİR?

Serdar Orçin, 21 Ocak 1976 yılında Bayburt'ta doğmuştur. Tiyatroya Mehmet Bayazıd Lisesinde başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Tiyatro okudu, 1999'da mezun oldu. 2000 yılında İstanbul Şehir Tiyatrolarına girdi. Oyunculuk hayatı boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yanı sıra birçok tiyatroda çalıştı. Çalıştığı tiyatrolar içinde İstanbul Devlet Tiyatrosu, D.A.T. production, Yayla Sanat Merkezi, Yeditepe Oyuncuları, İstanbul Kraliyet Tiyatrosu vardır. İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nun kuruluş çalışmalarında bulunmuş ve ilk oyununda oynamıştır. 2000 yılından bu yana yeni dönem Türk Sineması'nda birçok sinema filminde oynamıştır. Ulusal festivallerin yanı sıra Cannes, Montreal, BFI London gibi uluslararası festivallerde başarı kazanmış yapımlarda yer almıştır. Baş rolünü paylaştığı "CAN" filmi Sundance Film Festivali uluslararası yarışma bölümüne Türkiye'den katılan ilk film olup, Jüri Özel ödülüyle dönmüştür. 2007 yılında ağır bir trafik kazası geçirmiştir. TV Dizisi filmlerinde de oyunculuk yapmaktadır. 2014'te Akıl Kârı adlı yarışmada jüri görevi yapmıştır. Oyuncular Sendikası yönetim kurulu üyesidir.

SERDAR ORÇİN BAZI TİYATRO OYUNLARI

Vahşi Batı (Sam Shepard) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2019

Martı (Anton Çehov) Pürtelaş Tiyatro, 2017

Ayaktakımı Arasında (Maksim Gorki) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2015

On İki Öfkeli Adam (Reginald Rose) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2014

Kösem Sultan (Turan Oflazoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2013

Alemdar/ Tohum ve Toprak (Orhan Asena) Tiyatro İstanbul, 2011

Mefisto (Klaus Mann) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009

Maskeliler (Ilan Hatsor) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2009

Ara (Çetin Sarıkartal) Kronik Kolektif

Keşanlı Ali Destanı (Haldun Taner) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2008

Hastasıyız (Saygın Delibaş, Fethi Kantarcı) İstanbul Kraliyet Tiyatrosu, 2007

Lüküs Hayat (Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005

Kantocu (Haldun Dormen) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2005

Candan Can Koparmak (Orhan Asena) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2004

3. Richard (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2003

Othello (William Shakespeare) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2002

Schweyk İkinci Dünya Savaşında (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2001

Kalbin Sesi (Peter Shaffer) Hadi Çaman Tiyatrosu, 2001

Kafkas Tebeşir Dairesi (Bertolt Brecht) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Barışa Şans Verin (Can Doğan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Sabaha Az Kala (Neşe Erçetin Atakan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 2000

Oz Büyücüsü (Lyman Frank Baum) MSM Oyuncuları, 2000

Atatürk ve Çocuk, 1999

Çevreci Prens (Fikret Yayan) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1999

Düşler Sirki Başlıyooor (Ümran İnceoğlu) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

İsli Sisli Pis Puslu (Volker Ludwig, Reiner Lücker) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

Hababam Sınıfı (Rıfat Ilgaz) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1998

Sokağa Çıkma Yasağı (Civan Canova) İstanbul Şehir Tiyatroları, 1997

Sihirli Kitap (Nesrin Kazankaya)

Atları da Vururlar (Horace McCoy) 1997

Fil Hamdi (Aziz Nesin) MSM Oyuncuları, 1997

Kadı (Ülkü Tamer) İstanbul Devlet Tiyatrosu, 1996

SERDAR ORÇİN FİLM VE DİZİLERİ!

1999 Üçüncü Sayfa - Zeki Demirkubuz

2000 Artık Çok Geç - Cemal Şan Karslı

2000 Köçek Cemal Şan Recep

2001 Yazgı - Zeki Demirkubuz - Musa

2002 Sır Çocukları - Ümit Cin Güven, Aydın Sayman Ziya

2002 Gülbeyaz - Özer Kızıltan, Tahir Demiroğlu

2002 Abdülhamid Düşerken - Ziya Öztan, Mustafa Kemal

2003 Mühürlü Güller -Esat

2003 Bekleme Odası - Zeki Demirkubuz - Kerem

2004 Hayalet - Cemal Şan - Yusuf

2005 Gümüş -Onur

2005 Tombala - Şafak Bal İsa

2005 Yolda/ Rüzgâr Geri Getirirse Erden Kıral Sedat

2006 Turkish Chat Murad ÇobanoğluKısa Film

2007 Barda Serdar Akar 45

2008 Ali'nin Sekiz Günü Cemal Şan Ali

2008 Ölüler [5] Ahmet TurgulKısa Film

2009 Haneler Elif A. DurmazTV Dizisi

2009 Sonsuz Cemal Şan Selim

2009 Kıskanmak Zeki Demirkubuz Savcı

2011 Mükemmel ÇiftRafet Dereci TV Dizisi

2011 Devrimden Sonra Mustafa Kenan Aybastı Panelist

2011 Türkan Cemal Şan Uyanık muhabir

2011 İz - Rêç Tayfur Aydın Bekir

2011 10 Adım Sami Saydan Baba Kısa Film

2011 Can Raşit Çelikezer Cemal

2012 Bu Son Olsun Selçuk Benli

2012 Gözetleme Kulesi Pelin EsmerSeslendirme

2012 Musa Serhat KaraaslanKısa Film

2012 Seni Seviyorum Tülsü Selçuk BenliKısa Film

2013 Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 Alphan Eşeli Onbaşı Sami

2012-2013 Behzat Ç. Bir Ankara PolisiyesiBarbaros TV Dizisi

2013 Galip DervişErcan Karcı TV Dizisi

2013 Karnaval Can Kılcıoğlu Ali Sinan (Aliş)

2014 Muhteşem YüzyılSinan Paşa TV Dizisi

2014 İtirazım Var Onur Ünlü Ferdi Temir

2014 Beş Kardeş Onur Ünlü Kudret TV Dizisi

2014 Ulan İstanbulRıfat Kulunç TV Dizisi

2015 Sen de GitmeAlper TV Dizisi

2016 OyunbozanAdnan TV Dizisi

2017 Söz Uçar Tufan TaştanKısa Film

2017 KayıtdışıTV Dizisi

2017 Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazMert TV Dizisi

2017 Kılçık Kerem Ayan Garson Kısa Film

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Cevdet Mercan Dimitrios Paleologos TV Dizisi

2018 Borç Vuslat Saraçoğlu Tufan

2018 Dünya 2222 [6] Serdar Pehlivanoğlu Erkek Kısa Film

2019 Görülmüştür Serhat Karaaslan

2019 Uzun Zaman Önce Cihan Sağlam

2020 İki Gözüm Ahmet Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop

2020 Ceviz Ağacı Faysal Soysal Hayati