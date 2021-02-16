Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 37. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 36. bölüm kesintisiz izle!

Hekimoğlu yeni bölümü bugün ekranlara gelecek. Hekimoğlu dizisi canlı izle! Kanal D Hekimoğlu dizisi canlı yayın izle! Hekimoğlu yeni bölüm saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Komiser Mahir, Orhan'ın ifadesi karşılığında, Hekimoğlu'na kabul etmesi zor bir anlaşma teklif eder. İpek, anlaşmayı kabul etmesi için Hekimoğlu üzerinde baskı kurmaya başlar. Hem değer verdiği bir vakasını ondan alır, hem de ilaçlarını keser.İpek, Hekimoğlu'nun yokluğunda, genç hastasının tedavisini üstlenir. Kızın yaşadığı nedeni belirsiz sıkıntıların doğuştan gelen cüceliği ile bağlantılı olup olmadığı araştırılır.

Orhan, İpek ve ekibin tüm çabalarına rağmen kızın durumu daha da kötüleşirken, Hekimoğlu ise bu sırada ilaçlarını başka yollardan bulmaya çalışmaktadır.Hekimoğlu olmadan genç kız iyileşebilecek mi? Orhan, Hekimoğlu'nu mu yoksa kendisini mi korumak için Mahir'le anlaştı?Hekimoğlu, anlaşmayı kabul edecek mi, yoksa hapse mi girecek?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00'de Kanal D'de...

HEKİMOĞLU DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 37. Bölüm 3. Fragmanı yayında! Mahkemede şaşırtan bir gelişme yaşanıyor!

Hekimoğlu'nun, mahkeme günü gelir. Hakim karşısında etkili bir konuşma yapan Hekimoğlu, İpek'in de kalbine hitap eder. İpek, mahkemede söz sırası kendisine geldiğinde herkesi şaşırtan bir açıklama yapar.

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 37. bölümü ekranlara geldi. Yeni bölümden sonra 38. bölüm fragmanı yayınlanması bekleniyor.

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.