Hekimlere görevlerini yaparken karşılaştıkları şiddet ve mobbing, malpraktis davaları başta olmak üzere, hekimlerin mali ve özlük haklarıyla ilgili konularda ücretsiz hukuksal destek verecek olan Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği kuruldu.

Kısa adı HHDD olan derneğin kurucu Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, son dönemlerde hekimlik mesleğinin değersizleşmeye başladığını belirterek, sağlık alanının en önemli aktörü olan hekimlerin maddi ve manevi birçok alanda sorunlarla boğuştuğunu söyledi. Hekimlerin çalışma hayatında karşılaştıkları önemli sorunları sıralayan Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, "Hekimler yine hekim olan yöneticiler tarafından mobbinge maruz bırakılıyor. Yöneticilerin bireysel çıkarları için hekimlere baskı yapılıyor, sindirilmek isteniyor. Bir çok hekim istifa ediyor ya da yurt dışına gitmeye çalışıyor. CİMER ve SABİM'e gelen şikayetler bir süzgeçten geçirilmeden direkt hekimlerden savunma isteniliyor. Bu durum hekimler üzerinde psikolojik baskı oluşturuyor" dedi.

"Hekimin kafasında mermer kıran serbest kalıyor"

Hekimlerin özlük hakları konusunda birçok olumsuzluk yaşandığını vurgulayan Başkan Bayram, nöbetler başta olmak üzere, ücretler, hastalık raporları, ek göstergeler, izinler, tayinler, sosyal haklar atamalar gibi konularda hekimlerin haklarının çiğnendiği ve yöneticiler tarafından hukuk dışı uygulamalara maruz bırakıldığını ifade etti. Hekimlere yönelik şiddet olaylarının arttığına da dikkat çeken Bayram, "Hekimlere fiziksel ya da sözlü şiddet uygulamaları son derece sıradan hale gelmiş ve bu konuda yöneticiler üzüntü dilekleri dışında başka hiçbir yaptırımda bulunmak istememişlerdir. Aynı şiddet savcı ya da hakimlere yapıldığında ise kişi derhal tutuklanmakta savcının kapısını kıranlara derhal tutuklanan kararı verilmekte, ama aynı özen hekimlere uygulanmamakta, hekimin kafasında mermer kırıldığında ise saldırgan serbest bırakılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Hekimler sahipsiz bırakılmaktadır"

Başkan Cengiz Bayram, derneğin kurulmasına yol açan sorunları ve derneğin yapacağı çalışmaları anlatarak, "Tıp mesleğini uygulama esnasında karşılaşılan olumsuzluklar karşısında hasta ya da hasta yakınları tarafından açılan ceza ya da tazminat davalar karşısında hekimler sıkıntılı süreçler yaşamakta ve birçoğu mesleği bırakmakta ya da yurt dışında mesleklerine devam etme kararı almaktadırlar. Hekimler ne tıp fakültesindeyken ne de ihtisasları esnasında ne de mesleklerini yaparken hiçbir hukuki eğitime tabii tutulmamakta ve bu nedenle hukuki farkındalık olmadığından tıbbi malpraktisler ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Hekimlerin ve hekim hakları için mücadele eden oda, sendika, uzmanlık dernekleri başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar profesyonel hukuk alt yapısı olmadığından sorunlara karşı yeterli ve uygun mücadeleyi verememektedirler. Hekimler karşılaştıkları tüm bu olumsuzluklardan dolayı tıpta tanımlanan tıbbi malpraktis stress sendromları başlığıyla hastalıklar tanımlanmış ve hekimlerin tıbbi desteğe ihtiyaçları oluşmuştur. Hekimler sahipsiz kalmıştır. Yazılı ya da görsel medya da hekimleri ya da hekimlik mesleğini küçük düşürücü yayınlar yayınlamakta ve bu yayınlar meslek onuruna zarar vermektedir. Hekim olmayan kişilerin sadece hekimlerin yapması gereken işleri yaptığı görülmekte ve bu da halk sağlığını tehdit etmektedir" şeklinde konuştu.

"Hekimler artık sahipsiz değildir"

Hekimlerin dernek sayesinde hukuksal anlamda sahipsiz kalmayacağını ifade eden Bayram, "Behçet Necatigil'in şiirindeki (Hep hatırla: Çaresizseniz, Çare Siz'siniz) felsefesinden yola çıkarak bir derneğimizi kurduk. Kısaca HHDD şeklinde belirtilen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği adlı derneğimiz, esas itibariyle hekimlerin mesleki faaliyetleri sırasında veya mesleki faaliyetle ilgili olarak karşı karşıya kaldıkları her türlü hukuki konuda, özelikle de şiddet ve mobbing ile etkin mücadele, özlük haklarının ihlali ile tıbbi malpraktis iddia ve davaları sürecinde onlarla dayanışma içinde olmak, bu kapsamda gerektiğinde dernek imkanları kullanılarak hukuki destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Mesleki faaliyetini icra ederken yöneticileri veya amirleri tarafından mobbing uygulanan hekimlerle hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Bu kapsamda mobbing uygulayan yönetici ve amirle mağdur hekimin değil de dernek tüzel kişiliğinin muhatap olması öncelenecek. Olumlu sonuçlanması önemsenmeksizin mevzuat dahilindeki her türlü cezai ve idari girişimlerde bulunulacak. CİMER SABİM gibi merkezlerden gelen şikayetler iftira niteliğinde ise şikayetçiye dava açılacak ve şikayetler bizzat tarafımızdan savunulacak buna ait bir whatsapp hattı oluşturulacaktır" dedi.

"Kamu özlük hakları sorun çözme hattı kuruldu"

Kamu özlük hakları sorunu çözme hattının kurulduğunu sözlerine ekleyen Bayram, "Kamu veya özel sektörde görev yapan hekimlerin her türlü özlük haklarının (kendi tayinleri, eş durumu tayinleri, sağlık durumu tayinleri, görevlendirmeler, fazla mesailer, nöbetler, icaplar, hastalık izinleri, ücretli ve ücretsiz izinler, emeklilik, atamalar, sosyal haklar, maaşlar, ek ödemeler, göstergeler, ek göstergeler vb.) korunması, savunulması ve gerektiğinde alınması için hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacaktır. Bu konuda Kamu Özlük Hakları Sorun Çözme Hattı uygulamaya girmiş ve 0533 120 04 98 nolu hattan hizmet sunmaya başlanmıştır. Burada Kamu Özlük Haklarına yönelik sorunlar en geç 24 saat içinde size özgü cevaplanabilmektedir. Özeldeki hekimlerin özlük hakları ile ilgili İş Hukuku konusunda uzman insan istihdam ederek hekimlere hukuksal bilgi desteği sağlamaktadır. Bu konuda 0532 254 03 59 nolu hattan bilgi desteği sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

"24 saat hukuksal destek verilecek"

24 saat hukuksal anlamda desteğin verileceğini belirten HHDD Başkanı Av. Dr. Cengiz Bayram, "Görevi başındayken veya görevi nedeniyle sözel ve/veya fiziksel şiddete maruz kalan hekimlerle hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. 24 Saat Hekimlere ücreti dernekten karşılanmak üzere tüm illerde görevleri ile ilgili uğradıkları sözlü ya da fiziksel saldırılar karşısında, ücreti dernek tarafından karşılanmak üzere avukat sağlanacaktır. Tıbbi malpraktis iddialı ceza, tazminat ve idari soruşturma ve dava süreçleri kapsamında ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Madde kapsamında, hekimlerin mesleki faaliyetleri nedeniyle haksız şekilde karşı karşıya kalacakları diğer her türlü cezai ve idari soruşturmalar sürecinde hukuksal dayanışma içinde olunacak ve talep edilmesi halinde dernek aracılığı ile hukuki destek sağlanacak. Hekimlerin cezai ve tazminat sorumluluklarının azaltılmasının ya da kaldırılmasının sağlanmasına yönelik olarak mevzuat düzenlemeleri yapılması hususlarında görüş ve öneriler oluşturulacak, bunların raporlar şeklinde yetkili makamlara sunulması sağlanacak. Madde kapsamında, tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortası koşul ve tazminat tutarlarının hekimler lehine olacak şekilde yeniden düzenlenmesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Yanı sıra yurt dışındaki uygulamalar da incelenerek halen uygulanan sigorta sistemine alternatif olabilecek yeni modeller üzerinde çalışılacak. Tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencileri de dahil olmak üzere hekimlerde genel olarak hukuk ve özel olarak sağlık hukuku konularında farkındalık oluşturulmasına yönelik olarak seminer, toplantı, sempozyum, konferans vb düzenlenecek. Hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren her türlü girişimlere karşı hukuki karşılık verilecek. Hekim olmayan kişilerin mevzuata aykırı şekilde ticari amaçlı olarak tıbbi faaliyetlerde bulunmalarının önlenmesine yönelik hukuki mücadele verilecek. Öznesi hekim veya hekimlik mesleği olan meslek derneklerine, odalara, sendikalar ile kurum ve kuruluşlara hukuk danışmanlığı sunulması hedeflenecektir" diye konuştu. - GAZİANTEP

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