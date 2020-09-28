Heijan & Muti "KEKE" şarkı sözleri - Keke şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler
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Heijan & Muti "KEKE" şarkı sözleri - Keke şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler

28.09.2020 10:09 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:14
Heijan & Muti

Heijan ve Muti ikilisinin yeni şarkısı 'Keke' 25 Eylül Cuma günü çıktı. Şarkı çıkmasının ardından büyük ilgi topladı. Şuanda Youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının sözleri çok merak ediliyor. Peki keke şarkısının sözleri nelerdir? Keke rap şarkısı sözleri nedir?

Geçtiğimiz hafta birçok rap şarkısı çıktı. Bunlardan birisi de Heijan ve Muti ikilisinin çıkardığı 'Keke' şarkısıdır. Özellikle şarkının sözleri çok beğeni topladı. Peki sözleri nelerdir? Keke şarkısı hakkında bilgiler nelerdir? Tüm detaylar yazımızda.

HEİJAN - MUTİ "KEKE" ŞARKISI NEDİR?

25 Eylül 2020 Cuma günü Heijan ve Muti'nin yeni şarkısı çıktı. Klip gibi şarkı sözleri de beğeni aldı. Şuanda youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının 1 milyon üzeri dinlenmesi mevcuttur. Şimdi şarkının sözlerine geçelim.

KEKE ŞARKI SÖZLERİ

Heijan'ın Bölümü:

Zamanım tükeniyor her yolu deniyorum

Bi sokak köşesinde birikirken umutlar

Sonumu bile bile bu yolu yürüyorum belki bi çare bulur belki de vururlar

Umudum yok kimse saramadı hiç yaramı

Başıma kalan derdi belalarla hırpaladım

Bi çare bulmaktan aciz olan insanlara

Hayatımı gösterip tebessümle postaladım

Herşeyin bi zamanı var bıraktık oluruna

Kaderin oyunu mu bu zarlar hep zararına

Elimde çocukluktan kalan kırık hatıralara

Sarıldım bi hayli yaş düştü yanaklarıma

Muti'nin Bölümü:

Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok

Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol

İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok

Sonum darağacıysa bi dileğim var beni bul

Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok

Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol

İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok

Sonum darağacıysa bi dileğim var beni vur

Heijan'ın Bölümü:

Savaşıp duruyoruz hep sokak aralarında

Kolay değil büyümek şehrin ayaklarında

Boş yere yatıp hapis hayatını karala

Sonumuz ne olacak düşüncesi paralar

Yazılmış bi kader var

İşlenirse günahlar

Şeytan aklınla oynar

Kapanır tüm kapılar

Anlattığım olaylar,yaşananlar ortada

Kalbi temiz bi kulsan,tanrı gülümser sana

Ömrümüz tükeniyoken bi sokak köşesinde

Nasibimizdi direnmek hayatın çilesine

Umudumuzdu başarmak kolaydı tetik düşürmek

İllegal bi hayatın zordu yükünü çekmek

Muti'nin Bölümü:

Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok

Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol

İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok

Sonum darağacıysa bi dileğim var beni bul

Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok

Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol

İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok

Sonum darağacıysa bi dileğim var beni vur

HEİJAN MUTİ - KEKE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının söz, müzik, aranje vb. gibi bilgileri aşağıda yer almaktadır. Klip yönetmenini de sizlere yazalım.

Söz&Müzik : Heijan

Aranje : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu

Mix&Mastering : Dijital Meydan

Yönetmen : Tahsin Güney

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