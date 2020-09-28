Heijan & Muti "KEKE" şarkı sözleri - Keke şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkındaki bilgiler
Heijan ve Muti ikilisinin yeni şarkısı 'Keke' 25 Eylül Cuma günü çıktı. Şarkı çıkmasının ardından büyük ilgi topladı. Şuanda Youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının sözleri çok merak ediliyor. Peki keke şarkısının sözleri nelerdir? Keke rap şarkısı sözleri nedir?
Geçtiğimiz hafta birçok rap şarkısı çıktı. Bunlardan birisi de Heijan ve Muti ikilisinin çıkardığı 'Keke' şarkısıdır. Özellikle şarkının sözleri çok beğeni topladı. Peki sözleri nelerdir? Keke şarkısı hakkında bilgiler nelerdir? Tüm detaylar yazımızda.
HEİJAN - MUTİ "KEKE" ŞARKISI NEDİR?
25 Eylül 2020 Cuma günü Heijan ve Muti'nin yeni şarkısı çıktı. Klip gibi şarkı sözleri de beğeni aldı. Şuanda youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının 1 milyon üzeri dinlenmesi mevcuttur. Şimdi şarkının sözlerine geçelim.
KEKE ŞARKI SÖZLERİ
Heijan'ın Bölümü:
Zamanım tükeniyor her yolu deniyorum
Bi sokak köşesinde birikirken umutlar
Sonumu bile bile bu yolu yürüyorum belki bi çare bulur belki de vururlar
Umudum yok kimse saramadı hiç yaramı
Başıma kalan derdi belalarla hırpaladım
Bi çare bulmaktan aciz olan insanlara
Hayatımı gösterip tebessümle postaladım
Herşeyin bi zamanı var bıraktık oluruna
Kaderin oyunu mu bu zarlar hep zararına
Elimde çocukluktan kalan kırık hatıralara
Sarıldım bi hayli yaş düştü yanaklarıma
Muti'nin Bölümü:
Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok
Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol
İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok
Sonum darağacıysa bi dileğim var beni bul
Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok
Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol
İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok
Sonum darağacıysa bi dileğim var beni vur
Heijan'ın Bölümü:
Savaşıp duruyoruz hep sokak aralarında
Kolay değil büyümek şehrin ayaklarında
Boş yere yatıp hapis hayatını karala
Sonumuz ne olacak düşüncesi paralar
Yazılmış bi kader var
İşlenirse günahlar
Şeytan aklınla oynar
Kapanır tüm kapılar
Anlattığım olaylar,yaşananlar ortada
Kalbi temiz bi kulsan,tanrı gülümser sana
Ömrümüz tükeniyoken bi sokak köşesinde
Nasibimizdi direnmek hayatın çilesine
Umudumuzdu başarmak kolaydı tetik düşürmek
İllegal bi hayatın zordu yükünü çekmek
Muti'nin Bölümü:
Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok
Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol
İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok
Sonum darağacıysa bi dileğim var beni bul
Bu yolun sonu uçurum keke geleceği yok
Üstümüz dolu hep sorun ama çözeceğim ol
İçimde ölü bi çocuk fazla seçeneği yok
Sonum darağacıysa bi dileğim var beni vur
HEİJAN MUTİ - KEKE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Youtube trendlerde 5. sırada yer alan şarkının söz, müzik, aranje vb. gibi bilgileri aşağıda yer almaktadır. Klip yönetmenini de sizlere yazalım.
Söz&Müzik : Heijan
Aranje : Özkan Meydan & Alican Özbuğutu
Mix&Mastering : Dijital Meydan
Yönetmen : Tahsin Güney