Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
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Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!

Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla ağızları açık bıraktı. İşte Klum'un çok konuşulacak o itirafı...

Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren model Heidi Klum, özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.

Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.

"YATAKTA VAHŞİ VE ÇILGINSAN..."

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.

Sözlerini sürdüren Klum, "Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum" sözleriyle ağızları açık bıraktı.

48 yaşındaki Alman model Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını söyleyerek kendisini bu konuyla ilgili sert bir şekilde uyardıklarını da söyledi.

48 yaşındaki manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.

"KENDİNİZİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAYIN"

Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.

Heidi Klum, meslektaşlarına ve hemcinslerine seslenerek, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Eğer sosyal medya bunu sizin için zorlaştırıyorsa oradan da biraz uzak durun." diyerek uyarılarda bulundu. İşte Klum'un gündem yaratan o cesur pozları...

Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!
Heidi Klum'dan şok eden 'yatak odası' itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

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