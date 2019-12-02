HDP'li Silopi Belediyesince işten çıkarılan işçilerden 17'si hukuk mücadelesini kazandı

02.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:50

HDP'li Silopi Belediyesi tarafından Ağustos 2019'da işten çıkarılan ve Eylül ayında Silopi Belediyesini mahkemeye veren, aralarında şehit yakınlarının da olduğu 17 kişi için yerel mahkeme kararını verdi. İşçileri haklı bulan mahkeme işçilerin işe geri dönmesine hükmetti.



Silopi Belediyesince herhangi bir gerekçe göstermeksizin aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu işten çıkarılan personeller verdikleri hukuk mücadelesini kazandıktan sonra Silopi Adliye Sarayı önünde bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Hizmet İş Sendikası Genel Merkez Teşkilatlanma Uzmanı Zeki Özen, Hizmet İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve işten atılan işçiler katıldı.



Basın açıklamasını okuyan Hizmet İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, haksız yere işten çıkarılan ve kamuoyuna vicdanını yaraladığı kadar toplumsal çatışmayı nefreti körükleyen hukuksuz işten çıkarmalar üzere toplandıklarını belirterek adaletin tecelli edebilmesi için Silopi belediyesi ile yapılan tüm girişimler sonucunda olumlu bir cevap alamadıklarını ve bu kapsamda hukuk mücadelesi başlattıklarını söyledi. Nevzat Uysal açıklamasında şunları söyledi:



"İşten çıkarıldıkları tarihe kadar çalıştıkları kuruma ve yaşadıkları topluma sorunluluk bilinici ile değer katan mesai arkadaşları ve amirlerinin teveccühlerini kazanmış bu emekçi arkadaşlarımız belediye seçimlerinin hemen ertesinde alınıp satılır bir mal gibi işten çıkarılmıştır. Yakın tarihte başka belediyelerde de örneklerini gördüğümüz seçim öncesi bütün kutsal değerler üzerine yemin eden şeref ve namus sözü vererek kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını taahhüt edenler ile aynı uygulamaları gerçekleştirerek siyasi parti isimleri farklı olsa da amaçları eylemleri ve değerlerinin aynı kaynaktan beslendiğini bir kez daha ispatlamıştır. İşçi fazlası iddiası ile işten çıkarılan bu arkadaşlarımızın suçu ilgili belediye yönetimi ile aynı değirmenden su çekmemekle beraber yine köleleştirilmiş bu zihniyetin beslendiği kaynaklara aidat ödememektir. Buradan ısrarla hatırlatıyoruz. Yargı kararları neticesinde haklarını gasp ettiğiniz bu insanların işini aşını iade edin. Zira bu kararınız bu saatten sonra bir lütuf değil yargı kararının uygulanması olacaktır. Silopi belediye başkanı ve yetkililerine bir çağrıda buradan yapıyoruz. Arkadaşlarımızın hakları için anayasal sınırlar ve haklar çerçevesinde sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Kişisel hırslarınız ve partizanlığınız neticesinde gerçekleştirdiğiniz hukuksal normlara toplumsal vicdana aykırı uygulamalarınız neticesinde adaletin verdiği kararın acilen uygulayınız".



İşçilerin avukatı Kürşat Kaya ise şunları söyledi:



"Silopi belediyesinde arkadaşlarımızı yerel seçimler sonrasında bazı asılsız iddialarla iş sözleşmeleri fes edildi. Hizmet İş Sendikasına üye bu arkadaşlarımız için bir hukuki süreç başlattık. Eylül'de başlattığımız bu hukuki süreç 4 ay gibi çok kısa bir sürede sonuçlandı. Arkadaşlarımızın iş sözleşmeleri haklı ve geçerli bir neden olmadan fes edildiği ve fesihlerin geçersiz olduğu ve arkadaşlarımızın işe iade edilmesi gerektiği yönünde yerel mahkeme kararını verdi. Bundan sonra biz bu hukuki sürecin takipçisiyiz. Arkadaşlarımızın iş sözleşmelerinin haklı bir neden olmadan geçerli bir neden olmadığını fes edildiğini iddiaların asılsız olduğunu ispatlamış olduk. İşe dönüş olmaması halinde eğer belediye işe dönüşleri kabul etmezse belediyeye çok büyük bir maddi yükümlülük içerisinde kalacak. Arkadaşlarımız 17 kişiler bize vekaleti olanlar. Bu arkadaşlara işe başlatmama tazminatı, boşta geçen süre ücreti, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, içeride var olan yıllık izinler gibi diğer bütün işçilik alacaklarını ödemek zorunda kalacaklar. Halka hizmet etmesi gereken belediyenin bütün bu meblağlarını işçi arkadaşlara vermek zorunda kalacaklar. Tabi ki işçi arkadaşlarımızın bu paraları ödensin işçi alacağıdır ama önemli olan husus buradaki arkadaşlar bu işlerini eksiksiz yerine getiren arkadaşlardı. Yerel seçimler sonrası böylesine fesih durumu söz konusu olduğu için yine halkın parasını sırf çıkarları uğruna kullanmış olacaklar. Bu da tabi ki belediyemizin maddi üzerine bir ceza yük almasına neden olacaktır".



Açıklamanın ardından işçiler sessizce dağıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA