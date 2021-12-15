HDP'li Paylan: "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi beklenenden hızlı olabilir"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin, beklenenden çok daha hızlı olabileceğini düşündüğünü belirterek, "Yeter ki niyet iyi olsun, bu konuda siyasi irade ortaya konulsun." dedi.

HDP'li Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan'ın uzun zamandır sorunlar yaşadığını anımsattı.

Paylan, "Geçen yıl gerçekleşen hazin savaştan sonra özellikle son aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında, karşılıklı olarak ülkeler arasında olumlu mesajlar gitmeye, gelmeye başladı ve son aylarda Azerbaycan, Ermenistan barış görüşmeleri yapmaya başladılar." diye konuştu.

Aliyev ile Paşinyan'ın, dün Brüksel'de AB temsilcileriyle olumlu görüşmeler yaptığını, bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecini başlatacak özel temsilcilerin atanacağını açıkladı. Çok önemli bir açıklamaydı. Bu konuda Sayın Çavuşoğlu'nu kutlamak isterim. Hemen ertesi gün de Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamayı olumlu karşıladıklarını ve hızla Ermenistan'ın, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme sürecini sürdürecek özel temsilciyi atayacağını açıkladılar. Bu açıklamalar çok önemli ve tarihi açıklamalardır."

"Ben de her türlü sorumluluğu alacağımı ilan ediyorum"

Paylan, şimdi yeni bir fırsat penceresi olduğunu, bunu hep beraber değerlendirmeleri gerektiğini dile getirerek, "Bu fırsat penceresinin barışla sonuçlanması için hem Türkiye'nin hem Ermenistan'ın hem de Azerbaycan'ın siyasetçileri sorumluluk almalılar. Ben de bu yönde Türkiye'nin bir milletvekili olarak her türlü sorumluluğu alacağımı buradan ilan ediyorum." ifadesini kullandı.

Normalleşme yol haritasına mutlaka çalışılması gerektiğini vurgulayan Paylan, iki halk, iki devlet arasındaki ön yargıların çok kolay çözülebileceğini, çünkü iki halkın yüzlerce yıl bir arada yaşadığını anlattı.

HDP'li Paylan, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin beklenenden çok daha hızlı olabileceğini düşünüyorum. Yeter ki niyet iyi olsun, bu konuda siyasi irade ortaya konulsun. Türkiye-Ermenistan ilişkisinin normalleşmesi konusunda mutlaka bir yol haritası belirlemeliyiz. Bu yol haritası mutlaka güven artırıcı tedbirlerin alınmasıyla başlamalı. Mesela Sayın Çavuşoğlu'nun geçen gün açıkladığı Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan uçak seferlerinin başlaması, bu anlamda önemli bir adımdır. Hem Ermenistan'ın hava yolu şirketi hem de Türkiye'mizin hava yolu şirketlerinin bu anlamda doğrudan uçuşlarını başlatması önemli bir adımdır. Bunu, mutlaka ekonomik ilişkilerin gelişmesinin takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de sınır kapısının mutlaka açılması gerekir. Şu anda karşılıklı olarak büyükelçilerimiz yok ve mutlaka yol haritasında diplomatik ilişkiler sağlanmalı ve karşılıklı olarak büyükelçilikler açılmalı, büyükelçiler atanmalıdır. Bu özel temsilcilerin, yapıcı özel temsilciler olmasını ve iki tarafın da siyasi iradesiyle başarı göstereceğini düşünüyorum."

Paylan, yürütmeye, tüm siyasi partilere ve liderlerine bu konuyu desteklemeleri çağrısında bulundu.

AA / Alper Atalay - Son Dakika Haberleri

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