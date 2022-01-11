HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi - Haberler
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HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

HDP'li Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

DİYARBAKIR (DHA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke, Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Söz konusu fotoğrafların basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından, TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

Haber: Özkan ARSLAN


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Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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