HDP'li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası
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HDP'li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası

HDP'li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası 50 yaşındaki Vesile Dinç, iddiaya göre 13 yıl önce HDP'li eski Sur belediye başkanı tarafından evi satın alınarak dolandırıldı Vefakar anne 1 buçuk yıl önce ekmek alacak para bulamayınca 11 nüfusa bakmak için kağıt toplamaya...

12.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.08.2020 16:29

HDP'li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası

50 yaşındaki Vesile Dinç, iddiaya göre 13 yıl önce HDP'li eski Sur belediye başkanı tarafından evi satın alınarak dolandırıldı

Vefakar anne 1 buçuk yıl önce ekmek alacak para bulamayınca 11 nüfusa bakmak için kağıt toplamaya başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan 11 nüfuslu aileye bakan 50 yaşındaki Vesile Dinç, iddiaya göre 13 yıl önce eski Sur belediye başkanı Abdullah Demirbaş tarafından evi 15 bin liraya satın alınmasına rağmen parası ödenmeyerek mağdur edildi. İddiaya göre para olmadığı gerekçesiyle 10 bin liralık çek verildi. O dönemden beri kalan 5 bin lirasını alamayan Dinç, hem evinden oldu. Hem de 1 buçuk yıl önce kapı kapı dolaşıp ekmek alacak 5 lirayı bulamayınca sokaklarda kağıt toplayarak gelininin de olduğu 11 nüfusa zorluklarla bakma mücadelesi verdi.

Sur ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Vesile Dinç, yıllar önce bir ev aldı. İddiaya göre yaklaşık 13 yıl önce eski Sur Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, evi belediye adına satın almak istedi. Evi satmak için belediyeyle 15 bin liraya anlaşan Dinç, okuma yazması olmadığı için çeki alıp bankaya gitti. Çekte 15 bin lira yerine 10 bin lira yazıldığını anlayan Dinc daha sonra Demirbaş'ın yanına giderek durumu izah etti. HDP'li eski belediye başkanı Demirbaş, para olmadığını kalan 5 bin lirasını da 10 gün içinde ödeyeceğini belirtmesine rağmen 13 yıldır bu para ödenmediği gibi üstüne borçlu çıkarıldı. Sur olaylarıyla birlikte o evinden ayrılan Dinç, maddi zorluklar yaşadı. 1 buçuk yıl önce evinde ekmek olmadığı için kapı kapı dolaşıp 5 lira ekmek parası bulamayan Dinç, o günden sonra hastalık ve yaşına rağmen sokaklara inip çöplerden attık kağıt ve plastik toplayarak 11 nüfuslu ailesine bakma mücadelesi verdi.

"HDP'li belediye başkanı beni dolandırdı"

50 yaşındaki Vesile Dinç, Sur olaylarından sonra bölgeden çıktıklarını söyledi. Şimdiye kadar durumunun dört dörtlük olduğunu belirten Dinç, "13 sene önce ben Sur'daki evimi belediyesine verdim. Gelip ölçtüler 120 metrekareydi, Mehmet Yazmaz gelip biçti. Fiyat biçti dedi 15 bin lira. Dediler gel paranı al. Gittim kimlik fotokopisi benden aldılar, imzamı benden aldılar. Okuma yazmam da yok, çünkü okula gitmedim. Elime bir çek verdiler, bankaya gönderdiler. Çeki verdim oradaki çalışanlara parayı sayıp bana verdiler ve 10 bin lira olduğunu söylediler. Paramın 15 bin lira olduğunu söyledim. Bana çekimin 10 bin lira olduğunu söylediler. Ben tekrardan o parayı alıp Abdullah başkana gittim. Niye 10 bin lira dedim. Dedi anne, 'para yok şuan, dedi sen bunu al. En geç bir hafta, 10 gün' dedi. 12-13 yıl oldu ben git gel yaptım, git gel yaptım para yok dediler. Uzun lafın kısası beni dolandırdılar. Bu duruma düşmemin tek sebebi Abdullah Demirbaş, Mehmet Yazmaz'dır ve bir Mehmet daha vardı. 1 buçuk yıldır öğle namazını kılıyorum ambardan arabayı alıp kağıt toplamaya gidiyorum. Bir gün çocuklarımın ekmeği yoktu. Bu Birlik Apartmanın üstünden aşağısına kadar hepsinden 5 lira istedim. Dedim 5 tane ekmek alayım. Yarına kadar Allah kerimdir. Kimse bana borcuyla vermedi" dedi.

"Kapı kapı dolaştım 5 lira ekmek parası bulamadım"

Çok zorda kaldığını ifade eden Vesile Dinç, "Hiçbir anne bunu yapamaz, gururuna yediremez. Söz konusu benim şerefim, gururum evlatlarımdır. O dönemden sonra ben kalktım bir 6 ay poşet topluyordum. Poşet toplayıp ambara bırakıncaya kadar nereden nereye kadar gidip ambara bırakıyordum. Dükkanların önüne bırakıyordum, çocuklar alıp götürüyorlardı. Ben daha 6 aydan sonra araba çıkardım. Çok zordur, ki, erkek vardır bile yapamıyorlar. Bizim annemiz bizi kimseye muhtaç etmemek için bile bu işi gururla yapıyordu diye fotoğraf çektim. Dedim evde hatıra olarak çocuklarıma kalsın. Tayyip babaya sesleniyorum, Allah, Peygamber rızası için Tayyip baba, illaki sen başkan olmadan önce sıkıntı görmüşsün, illaki herkesin bir sorunu, sıkıntısı vardır. Ben gerçekten zor durumdayım, hakkım kadar bu hakkın üzerine durun. Verdiğim her üç isim merhametsizinden hakkımı alsınlar" diye konuştu.

HDP'li eski belediye başkanının vatandaşı dolandırdığı iddiası

Kaynak: İHA

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