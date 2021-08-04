HDP'li Beştaş: Yangını söndüremeyen iktidar, yine karşımızda duruyor
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HDP'li Beştaş: Yangını söndüremeyen iktidar, yine karşımızda duruyor

HDP'li Beştaş: Yangını söndüremeyen iktidar, yine karşımızda duruyor
Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer - Haberler | Güncel

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, devam eden orman yangınları ve Van'daki sel felaketine değinerek, "Toplum, sel ve yangına karşı duyarlı. Van'ın Başkale ilçesi sele teslim oldu.

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, devam eden orman yangınları ve Van'daki sel felaketine değinerek, "Toplum, sel ve yangına karşı duyarlı. Van'ın Başkale ilçesi sele teslim oldu. Günlerdir ülke yanıyor ama bu yangını söndüremeyen ve ülkeyi yönetemeyen bir iktidar yine karşımızda duruyor" dedi.

Karakoçan ilçesinde partililerle bir araya gelen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınlarının sürdüğünü, Van'ın Başkale ilçesinin sele teslim olduğunu söyledi. Toplumun sel ve yangına karşı duyarlı olduğunu ancak iktidarın yurttaşların duyarlılığına cevap olamadığını söyleyen Beştaş, memleketin yangın yerine döndüğünü dile getirdi. 

HDP Grup Başkan Vekili Beştaş, "Günlerdir ülke yanıyor ama bu yangını söndüremeyen ve ülkeyi yönetemeyen bir iktidar yine karşımızda duruyor. Neyi yönetebildiler ki? İşsizlik aldı başını gidiyor, yoksulluk tarihin en zirve noktasında. Yargılamalarda hukuksuzluk yine en yüksek dönemini yaşıyor. Kadın cinayetleri aldı başını gidiyor. Şimdi de HDP'yi kapatacaklarını söylüyorlar. Kendi becerisizliklerini, HDP'ye baskı yaparak, işkence uygulayarak, etkinliklerimizi yasaklayarak ve küçük ortağının talimatıyla bizlere dava açıp partimizi kapatacaklarını sanıyorlar. Ama bilmiyorlar. HDP halktır ve bu sebeple partimizi kapatamazsınız" diye konuştu.

HDP'li Beştaş: Yangını söndüremeyen iktidar, yine karşımızda duruyor
HDP'li Beştaş: Yangını söndüremeyen iktidar, yine karşımızda duruyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursel Şengezer

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