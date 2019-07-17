HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Açıklaması

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Eğer demokratik adımlar atmazsak, 25 bin dolar olan bir önceki kalkınma planındaki hedef nasıl 8 bin dolarda kaldıysa bu kalkınma planında da 12 bin dolar deriz, 6 bin dolar seviyesine çakılırız." dedi.

Paylan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun gündemindeki 11. Kalkınma Planı ve ekonomi alanındaki torba teklif ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Söz konusu teklif ve planın, üyesi olduğu Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü, 11. Kalkınma Planı'na yapıcı yönde tam 20 saat muhalefet ettiklerini anlatan Paylan, "İki tam günün sonunda saraydan gelen 11. Kalkınma Planı teklifinin bir virgülünü dahi değiştiremedik. Yazılan 209 sayfalık Kalkınma Planı'nda binlerce madde var. İktidar dahil pek çok milletvekilinin önerileri kabul görmedi. Sarayın yazdığı fermanı 600 milletvekili değiştiremedik." ifadelerini kullandı.

Paylan, 10. Kalkınma Planı'nda 2 trilyon dolar düzeyinde bir ekonominin vadedildiğini, gelinen noktada 700 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip olunduğunu, bunun sebebinin ise demokrasi alanında gerilemek olarak nitelendirildiğini öne sürdü. Paylan, "Yapılan açıklamalara göre milli geliri de 8 bin dolardan 12 bin dolara taşıyacaklarmış. Eğer demokratik adımlar atmazsak, 25 bin dolar olan bir önceki kalkınma planındaki hedef nasıl 8 bin dolarda kaldıysa bu kalkınma planında da 12 bin dolar deriz, 6 bin dolar seviyesine çakılırız." diye konuştu.

Garo Paylan, ekonomi alanındaki torba teklif ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır torba yasalarla patronları iyi hissettirmeye çalışıyoruz. Son 5 yılda 7 kez patronların vergilerini affettik. İşe yarıyor mu? Hayır. Bu torba yasada patronlar bir şey daha istiyorlar; 'bizim bankalara borçlarımız var, bu borçları ödeyemiyoruz, bir kısmını silin, bir kısmını da uzun süreli yapılandırın.' diyorlar. Türkiye toplumunun büyük bölümü yoksul. 600 milletvekili olarak yoksul insanlar yolumuzu çeviriyor ve 'bizler de borcumuzu ödeyemiyoruz' diyorlar. Bu milletin vekillerinin tercihi ne olmalı? Tabii ki de önce yoksullardan yana olmamız lazım. Biz bu şekilde öneriyoruz ama iktidar, 'yandaş patronların vergilerini ödeyeceğiz' diyor. Buradan Cumhurbaşkanı ile AKP ve MHP milletvekillerini halkımıza şikayet ediyorum."

Paylan, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de torba teklif ile birtakım haklarının ellerinden alındığını ileri sürdü.

Sayıları milyonları bulan gurbetçilerin yıllarca Türkiye'ye döviz taşıdığını ve ekonomiye ciddi manada destek verdiğini ifade eden Paylan, şunları kaydetti:

"O vatandaşlar yıllarca yurt hasreti çektiler. Türkiye'de yaşayan vatandaşlarla eşit haklara sahip olması gereken bu insanlara sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklik ile ayrımcılık yapılacak. Daha önce SGK primini borçlanarak 98 bin lira ödemesi halinde emekli olmaya hak kazanan bu vatandaşlara 'artık 98 bin değil 207 bin lira ödeyeceksin' diyorlar ve karşılığında 'bin 50 lira emekli maaşı alacaksın' diyor yasa teklifi. Her ailede bir gurbetçi vardır. Gurbetçilerimizin bu kazanılmış hakkının korunması gerektiğini belirtiyorum."

Kaynak: AA