Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Sarıyer'deki iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, öncü ekonomik göstergelerin ve verilerin, Türkiye'nin yıl sonunda da çift haneli bir büyümeyi yakalayacağına işaret ettiğini belirterek, "Bu büyüme dengeli bir büyüme. İçeride talep canlılığı var, yurt dışından da dış talep var. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Sarıyer'de Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri'ndeki buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin katkıları ve sunumuyla, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birimi Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, çok sayıda iş insanı ve sanayici katıldı.

Nureddin Nebati, toplantıda yaptığı konuşmada, il ve ilçe bazında yapılan söz konusu toplantıların çok verimli geçtiğini ve bu toplantılarla Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ettiklerini söyledi.

"Bu gerçek bir ahlaki yozlaşmanın, zelillik ve düşkünlüğün bir ibaresidir"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakını Tahir Gümren'e küfür etmesine tepki gösteren Nebati, "Bunu önce yalanlayıp sonra da itiraf edercesine kabul etmesi fakat ilgili kişiden özür dilememesi hakikaten bizi üzmüştür. Bu gerçek bir ahlaki yozlaşmanın, zelillik ve düşkünlüğün bir ibaresidir. Bu ne bizim medeniyetimize ne kültürümüze ne de inancımıza yakışan bir davranıştır. Hele hele bunların seçilmiş insanlar tarafından gerçekleştirilmiş olması.... ve ayrıca içi yanmış olan, kardeşini kaybetmiş, kardeşinin vücut parçalarını bütünlüğünü kaybetmiş bir şekilde görüp o travmayı yaşayan bir insana mutlak surette saygı gösterilmesi bizim toplumumuzun olmazsa olmazlarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

Yaptığı sunumdaki ekonomik verilerin TÜİK ve uluslararası kabul görmüş kuruluşların verilerine dayandığını vurgulayan Nebati, TÜİK'in de uluslararası kuruluşlara akredite olduğunu ve kurumu yıpratmaya yönelik tutumun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Öncü veriler ve ekonomik göstergeler çift haneli büyümeye işaret ediyor"

Öncü ekonomik göstergelerin ve verilerin, Türkiye'nin yıl sonunda da çift haneli bir büyümeyi yakalayacağına işaret ettiğini bildiren Nebati, "Bu büyüme dengeli bir büyüme. İçeride talep canlılığı var, yurt dışından da dış talep var. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'nin salgının etkisinden en hızlı toparlanan ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, hızla alınan tedbirler sayesinde işletmelerin salgına rağmen sağlıklı bir şekilde faaliyetine devam ettiğini ve istihdamı desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'de otomobil satışlarının salgın şartlarının yoğun hissedildiği 2020 yılında, 2019 yılına kıyasla artış gösterdiğini ve bu artışın 2021 yılında da devam ettiğini aktaran Nureddin Nebati, aynı zamanda beyaz eşya satışlarının da artışını sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Enflasyon sadece Türkiye'den kaynaklanan bir enflasyon değil"

Bakan Yardımcısı Nebati, enflasyon konusuna da değindi.

Türkiye'deki enflasyonda, küresel düzeydeki enflasyonun etkisinin yüksek olduğuna dikkati çeken Nebati, "Enflasyonla karşı karşıyayız. Enflasyon sadece Türkiye'den kaynaklanan bir enflasyon değil. Hem içeriden kaynaklanan bir tüketim artışı ama öbür tarafta da dünyadan kaynaklanan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Bu gerçeği kabul etmeliyiz." dedi.

Bu yıl normalleşme ile birlikte ekonomilerin canlanmaya başladığını belirten Nebati, ancak bununla birlikte hala tedarik zincirlerinde ciddi problemler olduğunu, kuraklık sorunun yaşandığını, enerji, emtia ve lojistik fiyatlarının yükseldiğini ve bunun da enflasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

"İktidarımız döneminde asgari ücretlinin alım gücü arttı"

Enflasyonun en çok etkilediği alanın asgari ücretliler ve sabit gelirliler olduğunu dile getiren Nebati, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmediklerini ve asgari ücretlilerin de enflasyona ezdirilmeyeceğini kaydetti.

AK Parti iktidarı döneminde asgari ücret üzerinden çalışanların alım gücünün arttığını belirten Nebati, şunları aktardı:

"2003 yılında asgari ücret ile 203 kilogram ekmek alınabilirken 2021 yılı ilk on ay ortalama fiyatları ile 367 kilogram ekmek alınabilmektedir. 2003'te 23 kilogram dana eti alınabilirken yine ilk on ay ortalama fiyatları ile 47 kilogram, 57 kilogram beyaz peynir alınabilirken 2021'de 93 kilogram, 1.447 kilovat elektrik alınabilirken 2021'de 3.343 kilovat elektrik, 614 metreküp doğalgaz alınabilirken 2021'de 1.361 metreküp doğalgaz, 11 adet tüp alınabilirken 2021'de 22 adet tüp, 124 litre benzin alınabilirken 2021'de 372 litre, 2003 yılında asgari ücret ile 161 litre motorin alınabilirken 2021 yılında 399 litre motorin ve 2003'te 226 litre LPG alınabilirken 2021'de 681 litre LPG alınabilmektedir. Yani asgari ücretlerde zaten hep enflasyon üzerinde bir reel artış var. ve bu artış kendisini önümüzdeki dönemde de çok farklı bir şekilde ortaya koyacaktır."