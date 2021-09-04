Hazar Takımı, Askon-X ve DSO-3000 ile TEKNOFEST 2021'e Hazır

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Roket yarışmalarında iki yıl üst üste birinci olan Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan TÜRKSAT Model Uydu Yarışması ve Zorlu Görev Roket Yarışması ile Orta İrtifa Roket Yarışması için...

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Roket yarışmalarında iki yıl üst üste birinci olan Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2021 kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenecek olan TÜRKSAT Model Uydu Yarışması ve Zorlu Görev Roket Yarışması ile Orta İrtifa Roket Yarışması için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl yarışacakları Askon-X ve DSO-3000 isimli roketlerini düzenledikleri lansman ile tanıtan PAÜ Hazar Roket Takımı üyeleri, roketler üzerinde gerçekleştirdikleri iyileştirme çalışmalarını konuklarla paylaştı.

Pamukkale Teknokent Yönetici A. Ş. Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen lansman toplantısına PAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu, Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, PAÜ Hazar Roket Takımı Akademik Danışmanları Prof. Dr. Cemal Meran ve Araş. Gör. İnan Ağır, öğretim elemanları, destekleyici firmalarından yetkililer, Hazar Takımı Üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende ilk konuşmayı gerçekleştiren PAÜ Hazar Roket Takımı Akademik Danışmanı Prof. Dr. Cemal Meran, Hazar Roket Takımı olarak güçlü bir gelecek için geleceğin gökyüzünde olduğu felsefesine inandıklarını ifade ederken takımın kuruluş sürecini kısaca özetledi. Yarışma başvuruları ile birlikte Şubat ayında TEKNOFEST 2021 için 15 kişiden oluşan Hazar Roket Takımı ile hazırlıklara başladıklarını belirten Prof. Dr. Meran, rapor süreçlerinin ardından deneme atışlarını da başarı ile tamamladıklarının ifade etti. Tüm sistemlerin özgün sistemler olduğunun altını çizen Prof. Dr. Cemal Meran, bu yıl disiplinler arası çalışmaya daha fazla önem verdiklerini, elektrik-elektronik mühendisliği ve kimya mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin ekibe dahil olduğunu dile getirdi. Roketlerin bu noktaya getirilmesinde desteklerini esirgemeyen; Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın şahsında PAÜ Yönetimine, Pamukkale Teknokent Yönetici A. Ş'ye, Denizli Sanayi Odası (DSO)'ya, Makine Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD)'a, Askon Demir Çelik A. Ş ile Prizma Mekanik A. Ş'ye teşekkürlerini iletti. Prof. Dr. Meran, Hazar Roket Takımı üyelerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, 8 Eylül'de Aksaray'da gerçekleşecek atış yarışmalarında başarılar diledi.

Hazar Roket Takımı ana destekleyicisi Askon Demir Çelik A. Ş. adına törende konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Murat Özdemir, projede Hazar Roket Takımı birlikte yol almaktan duyduğu memnuniyet ve gururu ifade ederken, bilgiyi hayatın merkezine aldıklarını belirtti. TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'na hazırlanan Hazar Roket Takımı'na yarışmalarda başarılar diledi.

Hazar Roket Takımı ana destekleyicisi Denizli Sanayi Odası adına törende konuşma yapan DSO Başkanı Müjdat Keçeci, uzay teknolojileri alanında yapılan çalışmaların, Türk toplumunun teknoloji üreten bir topluma dönüşmesinin, en büyük göstergelerinden biri olduğunun altını çizerken dış pazara ihraç edilen yüksek teknolojili ürünlerin çeşitliliği ve sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptı. Geleceğin uzay teknolojileri adına çalışmalar gerçekleştirecek gelecek nesillerden ümitli olduğunu ifade eden Keçeci, Hazar Roket Takımı üyelerine, elde ettikleri başarıları bir final olarak görmemeleri, aynı azimle çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Hazar Takımı destekleyicisi Prizma Mekanik A. Ş. adına konuşma yapan Makine Mühendisi Güllü Gürsoy, ekibin, takım ruhu ile bir şeyler başarmasının kendisini oldukça etkilediğini ifade ederken, Denizli, Pamukkale Üniversitesi ve gençler için böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hazar Roket Takımı'na yarışmalarda başarılar diledi.

Pamukkale Teknokent adına konuşma yapan Pamukkale Teknokent Yönetici A. Ş. Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, uzay teknolojiler alanında yapılan bu çalışmaların ülke olarak gelecek adına daha umutlu olunmasına katkı verdiğini hatırlatırken, Teknokent bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesine destek verdiğinin altını çizdi. Aydınlı, Hazar Roket Takımı'na destek veren kuruluş ve firmalara teşekkürlerini iletirken, Hazar Roket Takımı'na yarışmalarda başarılar diledi.

Konuşmaların ardından PAÜ Hazar Roket Takımı Kaptanı Mehmet Serhat Duras, geliştirdikleri yeni roketleri; Askon-X ve DSO-3000'in teknik detayları ve gelişim sürecini kapsayan bir sunum gerçekleştirdi. Roketlerin tasarım, yazılım ve alt sistemlerinin tamamen kendileri tarafından üretildiğine dikkat çeken Duras, geliştirdikleri roketlerin, belli bir mesafedeki yüksekliğe çıkarak belli bir ağırlıktaki faydalı yükü bırakıp sorunsuz bir şekilde inebilmesi üzerine çalışmalarını şekillendirdiklerini sözlerine ekledi.

Rektör Kutluhan: "Uzay teknolojilerinde biz de varız"

PAÜ Hazar Roket Takımı'na katılacakları yarışmalarda başarılar dileyen PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları söyledi: "Üniversite-sanayi iş birliğine önem veren yönetim anlayışımız ve şehrimizin desteği ile birlikte, ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye hedefine katkı vermeye, bu konudaki projelerimize ile bugün olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğiz. Ülkemizin için son derece önemli olan geliştirdiği milli teknolojiler ile yapay zeka, otonom sistemler, nesnelerin interneti gibi geleceğin teknolojilerinin sergilendiği sahnede, önemli bir aktör olmaya yönelik çalışmalarımız, Pamukkale Teknokent bünyesinde gerçekleştirdiğimiz projeler ile devam edecektir. Bu çabalarımızın en önemli meyvelerinden bir tanesi de Pamukkale Üniversitesi Hazar Roket Takımımızın gerçekleştirdiği çalışmalarıdır. Ülke olarak geliştirdiğimiz uzay teknolojileri, ülkemizin mühendislik yeteceğinin ne boyuta geldiğinin göstergesidir. Üniversitemizden yetişen, edindikleri bilgileri teknolojik gelişimimize katkı sağlayacak ürüne dönüştüren öğrencilerimiz ve onları yetiştiren öğretim üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. İki yıl üst üste kendi kategorilerinde birinciliği kimseye bırakmayan Hazar Roket Takımımız, geçtiğimiz yıllardan elde ettikleri tecrübe ve bir yıldır süren yoğun çabaları ile yine bu yıl da başarılı sonuçlar alacağına olan inancım tamdır. Pamukkale Üniversitesi, uzay teknolojileri alanında, Hazar Roket Takımızın geliştirdiği roketler ile biz de varız demektedir. Bizler Üniversitemiz ve Teknokentimiz olarak kendilerinin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Takımımıza TEKNOFEST yarışmalarında başarılar diliyor; projemize destek veren meslek odaları ve firmalara şükranlarımı sunuyorum. "

Kaynak: Habermetre