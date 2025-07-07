Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç sevgili mi? Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç evleniyor mu?

Başarılı oyuncu Hazal Subaşı ile ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç arasındaki aşk iddiaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Sosyal medyada ve basında yer alan haberler, ikili arasında romantik bir ilişki olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki, Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç sevgili mi? Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç evleniyor mu? İşte, merak edilen o detaylar…

HAZAL SUBAŞI VE OĞUZHAN KOÇ SEVGİLİ Mİ?

Magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç, bir süredir aşk yaşadıkları yönündeki iddiaları sessizce doğruladı. 2024'ün sonlarında başlayan ilişki, ilk olarak şarkıcı Berkay Şahin'in sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme geldi. Ardından çiftin birlikte görüntülenmesi, iddiaları kesinleştirdi.

Hazal Subaşı, bir davette gazetecilerin soruları üzerine ilişkilerine dair ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, "Çok ortak arkadaşımız vardı, az da olsa tanışıyorduk. Her şey güzel gidiyor, mutluyuz" sözleriyle Oğuzhan Koç ile olan birlikteliğini doğruladı.

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç sevgili mi

HAZAL SUBAŞI VE OĞUZHAN KOÇ EVLENİYOR MU?

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un aşkı magazin gündemindeki yerini korurken, çiftin evlilik planı yapıp yapmadığı merak konusu oldu. 2024'ün sonlarında başlayan ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyuran ikili, birlikte geçirdikleri keyifli anlarla sıkça gündeme geliyor.

Hazal Subaşı ve Oğuzhan Koç evleniyor mu

Evlilik iddialarına yönelik ilk açıklama Oğuzhan Koç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen "Evlilik olacak mı?" sorusuna, "İnşallah yol bizi oraya götürür. Neden olmasın? Her şeyin hayırlısı" sözleriyle yanıt verdi. Bu ifadeler, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Hazal Subaşı da daha önce yaptığı açıklamada, "Her şey çok güzel gidiyor. Mutluyuz" diyerek, ilişkilerine dair olumlu mesajlar vermişti.

Henüz taraflardan resmi bir nişan ya da düğün tarihi paylaşılmasa da, çiftin samimi açıklamaları ve uyumlu halleri, yakın çevrelerinde "evlilik sinyali" olarak yorumlanıyor.