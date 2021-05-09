Hayvan barınağı yöneticisinin hesabını çaldılar, hayvanseverleri dolandırdılar

Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay'ın sosyal medya hesabını hackleyen kimliği belirsiz kişiler, takipçilerini dolandırdı.

Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay'ın sosyal medya hesabını hackleyen kimliği belirsiz kişiler, takipçilerini dolandırdı. Çetenin yöntemini anlatan Olcay "Takipçilerime bahis ve şans oyunları konusunda, 'ben denedim kazandım sizlerin de kazanmasını istiyorum' diye benim adımdan mesajlar atmışlar" dedi.

Fatih'te bulunan Yedikule Hayvan Barınağı'nın kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay'ın, uzun zamandır hayvan hakları ile ilgili paylaşım yaptığı sosyal medya hesabı hacklendi. Kısa bir süre önce de avukatı İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dönem başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu'nun hesabını hackleyen kimliği belirsiz kişiler, hem Olcay'ın, hem de Kalafatoğlu'nun hesaplarından maç-bahis siteleri ile ilgili paylaşımlar yaparak insanları kısa sürede para kazanabileceklerine ikna etti. Olcay ve Kalafatoğlu ağzından mesajlar atan çete üyeleri, banka hesap numarası vererek bahis oynadıklarını ve para göndermeleri karşılığında katlanarak geri ödeyeceklerini söyledi. Çetenin tuzağına düşenler ise kısa sürede çok ciddi paralar kaptırdı.

Meral Olcay, dolandırılan birçok kişinin suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

"İnsanlar bana güvendikleri için sormadan bahis oynamışlar ve dolandırılmışlar"

Hesabının nasıl çalındığını anlatan Yedikule Hayvan Barınağı kurucusu ve gönüllü yöneticisi Meral Olcay, "On senelik sosyal medya hesabım telif hakları ihlali yaptınız eğer bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız verilen linke tıklayın, yoksa hesabınız kapanacak diye geldi. Ben de endişe içerisinde itiraz etmek amacıyla linke tıkladım ve anında mail adresim, telefon numaram, bütün hesabım çalındı. Güvenilir insanları tercih ettiklerini anladım. Bu hesabı kırmak için benim adımı kullanarak bütün takipçilerime mesajlar gönderip bahis ve şans oyunları konusunda 'ben denedim kazandım sizlerin de kazanmasını istiyorum' şeklinde benim adımdan mesajlar gitmeye başladı ve insanlarda bana güvendikleri için sormadan güvenerek bahis oynamışlar ve dolandırıldıktan sonra da bize ulaştılar" dedi.

"Hayvan haklarıyla ilgili bir hesabının bahisle alakası olmayacağını anlamaları gerekiyordu"

Bu tür şans oyunlarına itibar etmelerini insanlara tavsiye eden Olcay, "22 senedir hayvanları kendisini adayan bir insan olarak sadece haberlerim hayvan hakları ve hayvanlar ve sahiplendirmek ilgili bir sosyal medya hesabının bahisle alakası olmayacağını anlamaları gerekiyordu ama demek ki bir anlık gaflete düştüler. O nedenle çok dolandırdılar insan olmuş. Hemen savcılığa suç durusunda bulunduk, siber suçlar da suç duyurusunda bulunduk. İşlemler devam ediyor herhangi bir şekilde bu tür şans oyunu itibar etmelerini insanlara tavsiye ediyorum. Ben yaklaşık 5-6 gündür sürekli haber yapıyorum hesabım çalındı, itibar etmeyin diye dün sadece altı kişi Fatih Adliyesi'ne Çağlayan Adliyesi'ne de bir on kişi başvurmuş ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bu insanlar ulaşıyor ya demek ki bir şebeke diye düşünüyorum. Ama savcılık zaten işlem başlattı inşallah bir an önce yakalanırlar. Hesap hala aktif o kadar şikayet etmemize rağmen hesap neden hala aktif ve insanlar neden dolandırılıyor hala anlamış değilim" diye konuştu.

"Nitelikli dolandırıcılığın cezası 4 buçuk yıldan 15 buçuk yıla kadar da çıkabiliyor"

Kendi hesabının da çalındığını belirten İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi dönem başkanı Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, "Bizim için çok kıymetli Meral Olcay'ın Yedikule Hayvan Barınağı'nın gönüllü müdürü, onun kısa bir süre önce hesabı hacklendi. Ondan bir süre önce de maalesef benim hesabım hacklendi. O hesaplar üzerinden de daha sonra alan kişiler bizlermişiz gibi işte benim hesabıma alan benmişim gibi Meral Hanım'ın hesabını alan onun gibi insanlarla mesajlarla birebir konuşarak, onlara terkin vererek. 'Evet ben kazandım, sen dene, Allah razı olsun' gibi ifadelerle insanlardan paralar aldılar. Burada bunu çok iyi anlamak lazım sonuçta rızayla bu parayı veriyorsunuz, ama rızanızı gösterirken sonuçta karşı taraf bir fayda sağlamak için sizi kandırarak, hileyle, yalan söyleyerek bir kazanç ve menfaat sağlıyor sizden. Nitelikli dolandırıcılığın cezası 4 buçuk yıldan 15 buçuk yıla kadar da çıkabiliyor. 'Ben kazandım sen de dene' gibi yine maç bahis sitelerinden yani başka hesaplar veriyor. Ben tabi o hesaplara nasıl girdiklerini bilmiyorum insanların çünkü mesajlardan iletişime geçtikten sonra herhalde bir banka hesabı verip buraya para gönder diyorlar. O şekilde insanlar bir defa daha da o ağa düştükten sonra tekrar tekrar aranıyorlar. Avukat arıyor, 'İşte biraz daha yatırmalısın, bize şu kadar daha yatırman gerekiyor, yoksa bizim şirketimize zarar oluşturuyorsun' diyerek insanları defalarca arayıp rahatsız ediyorlar. Örgüt halinde işlemiyor bu suç, o da yine biliyorsunuz suçu daha nitelikli hale getiriyor daha ağırlaştırıcı etkenleri var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı