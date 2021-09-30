Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

Bünyanlı Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan MYO için yaptırılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması kararlaştırıldı.

KAYSERİ (İHA) - Bünyanlı Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Bünyan MYO için yaptırılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Bünyan MYO'da düzenlenen istişare toplantısına, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Kaşikan, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Nuri Çakır, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, Hayırsever Yılmaz Turhan ile Bünyan MYO Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Alper Bahçe ve Öğr. Gör. Emrah Gökkaya katıldı.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, Kayseri isminin hayırseverlerle anıldığını ifade etti. Rektör Yardımcısı Boztosun, "Yerel yönetimlerimiz ve hayırseverlerimizin desteği ile Kayseri Üniversitesi büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Bu yüzden üniversitemize destek veren tüm belediye başkanlarımıza ve hayırseverlerimize Kayseri Üniversitesi olarak çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da gerek belediyeler gerekse hayırseverler ile Bünyan MYO'nun ihtiyaçları için her zaman seferber olduklarını söylerken, bu desteği hep sürdüreceklerini kaydetti.

Bünyanlı hayırsever Yılmaz Turhan ise Bünyan MYO'na bina yaptırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtirken, hayırseverliği memleketlerine bir borç bildiklerini söyledi.

İstişare toplantısında Hayırsever Yılmaz Turhan tarafından yaptırılan binanın yurt olarak Bünyan MYO öğrencilerinin kullanımına sunulmasına ve işletmesinin de Kredi Yurtlar Kurumu'na verilmesi kararlaştırılırken, Hayırsever Yılmaz Turhan ise yurt için ek bina sözü verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, birimlerinin yapacağı teknik incelemenin ardından yapılan binanın öğrenci yurdu olarak kullanılması için gerekli çalışmalara başlayacaklarını söyledi. - KAYSERİ

Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Mesut Özil Stefan Kuntz Mustafa Denizli Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Mehmet Topal Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayırsever Yılmaz Turhan'dan KAYÜ Bünyan MYO'ya yurt desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 18:25:00. #1.17#