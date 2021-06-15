Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul
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Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Yerel

- Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul Muş'un Varto ilçesine hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından yapılacak yüksekokulu binası inşaatı için çalışmalar başlatıldı.

- Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul

MUŞ - Muş'un Varto ilçesine hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından yapılacak yüksekokulu binası inşaatı için çalışmalar başlatıldı.

Vartolu iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı tarafından Muş yolu üzerinde yapılacak okul inşaatı için yüklenici firma tarafından gerekli fizibilite çalışmaları başlatıldı. Vartoluların büyük sevinçle karşıladıkları çalışma alanında iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı'nın ağabeyi Hüsamettin Bingöl Ballı ile amcaoğlu Fatih Bingöl Ballı, AK Parti Varto İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu, İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Muş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şah Dursun, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey, Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, sivil toplum kuruluşlarının başkanları incelemelerde bulundu. Meslek yüksekokulu inşaat alanında yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan yüklenici firma sahibi Aydın Korkmaz, "Hayırsever iş adamı Gıyasettin Bingöl Ballı Bey tarafından yapılacak olan Varto Meslek Yüksekokulu binasının temel hazırlıklarını yapmak üzere burada bulunuyoruz. Sağ olsunlar Vartolularda bu işe çok önem veriyorlar. Gıyasettin Bey şu an Muş'ta bir AŞ evi yapıyor. Bitme aşamasında ve bir aya kadar tamamlanır. Biz bu bir ay zarfında temel hazırlık çalışmamızı yapacağız. Geldiğinde temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Burası üç katlı ve toplam keşfi 10 milyon civarında bir yatırımdır. Bunun bu sene kabasını ve gelecek senede inşaatını inşallah bitireceğiz. Bütün finansını Gıyasettin Bey karşılıyor. Projemizi çizip üniversiteye teslim etmişiz. Kriterlere ve şartlara uygundur. Projemiz tasdik görmüş. Kaliteli bir projedir. Muş'ta devam eden meslek yüksekokulun dört bölümü bundan sonra Varto ilçesinde eğitim öğretim verecek. Vartolulara hayırlı olsun" dedi.

Muş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şah Dursun da, Vartolu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Gıyasettin Bingöl Ballı'nın iş insanı olarak memleketine yapmış olduğu hayırdan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah hayrını kabul etsin. Memleketimizde, ülkemizde örnek bir insandır. Daha örnek insanlar çıkar inşallah. Varto'ya hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Varto İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu ise kendilerine bu sevinci yaşatan iş adamına teşekkür ederek, "Vartolu iş adamımızın bu yatırımı diğer iş adamlarına da inşallah örnek olur. Yirmi yıldır bu ilçe mağdur edilmiş. Ciddi anlamda sıkıntılarımız çözülmemiş. Hiçbir yatırım yapılmamış. İş adamlarımızın bir örnek teşkil etmesi bizi gururlandırıyor. Gıyasettin Beyle de iftihar ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. Ailesine ve sevenlerin teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul
Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul
Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul
Hayırsever iş adamından Varto'ya yüksekokul

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik

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