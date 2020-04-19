Hayırsever bir kişi mahallelinin bakkal borcunu ödedi Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, mahallelinin tüm bakkal borcunu ödedi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir hayırsever, mahallelinin tüm bakkal borcunu ödedi.

Yeni Mahalle'de bakkal işleten 27 yaşındaki Tayyip Akgül, iş yerinin camına, "Bakkalımıza 16 Nisan tarihine kadar borcu olan vatandaşlarımızın borcu, bir vatan evladı, hayırsever bir ağabeyimiz tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur." yazısı astı.

Yazıyı gören mahalleli, büyük mutluluk yaşadı.

Bakkal Akgül ise gazetecilere yaptığı açıklamada, hayırsever bir vatandaşın kendisi ile iletişime geçerek veresiye defterindeki borcun tamamını ödediğini söyledi.

Hayırseverin mahallede oturduğunu ve isminin ve ödenen borç miktarının açıklanmasını istemediğini ifadee eden Akgül, şunları dile getirdi:

"Böyle güzel bir hayır yaptı kendisine teşekkür ediyor ve örnek olmasını temenni ediyorum. Malum yaklaşan ramazan ayı öncesinde küçük de olsa bir yardım oldu ve vatandaşımıza dokundu. Mahalle halkımız ise çok memnun oldu ve kendisine Allah razı olsun diye dua ediyorlar. Birbirimize destek olabilirsek ve bu kültürü yaşatabilirsek üzgün ve mutsuz kimse kalmaz, herkes sıkıntısını gidermiş olur ve kimse sıkıntı çekmeden yaşamaya devam etmiş olur. Bu zorlu süreci inşallah hep beraber birlikte atlatacağız."

Mahalle sakinlerinden 48 yaşındaki Ercan Yıldırım ise, "Bir hayırsever mahallelimizin bakkala olan borcunu ödemiş, çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA