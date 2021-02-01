HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarıyor?
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HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarıyor?

01.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:31
HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Hayvan Durum İzleme uygulaması hayvanlara karşı işlenen suçları önlemek amacıyla oluşturuldu. 28 Temmuz tarihinde hizmete sunulan Hayvan Durum İzleme uygulaması vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. HAYDİ uygulaması nedir? HAYDİ uygulaması nasıl indirilir, ne işe yarıyor?

Hayvan Durum İzleme uygulaması (HAYDİ), İçişleri Bakanlığı aracılığıyla oluşturuldu. Hayvanlara yönelik yapılan işkence, cinsel istismar ve hayvanın zara görmesi durumunda kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunma imkanı sunuyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen uygulamaya mobil cihazlardan ulaşılabiliniyor.

HAYDİ UYGULAMASI NEDİR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşlarımızın da bu konuda duyarlılığını arttırarak bu mücadeleye paydaş etmek için HAYDİ adı altında bir mobil ihbar aplikasyonu oluşturulmuş ve 28/07/2020 tarihi itibariyle hizmete girmiştir.

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç/susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama/oynatma, tehlike arz eden hayvanları üretme, ülkeye sokma vb. adli veya idari işlem yapılmasını gerektiren konularda vatandaşlarımız tarafından kolluk kuvvetlerine anlık olarak ihbarda bulunabilecektir.

HAYDİ NASIL İNDİRİLİR?

HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebilecek olup vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabileceklerdir. Sonrasında cep telefonuna gelen doğrulama kodunun girilmesi ile uygulama aktif hale gelecektir. Ayrıca vatandaşlarımız bu uygulama üzerinden ihbar konusu ile ilgili fotoğraf da paylaşabilecektir.

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