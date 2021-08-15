Haydi Bolu Aşı Olmaya!!

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında 3'üncü doz aşısını yaptırdı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde koronavirüsle mücadele kapsamında 3'üncü doz aşısını yaptırdı. Vali Ümit, aşı olmayanlara "Aşı Olun" çağrısında bulundu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Son zamanlarda ilimiz genelinde maalesef haftalık 100 binde oranlar önemli ölçüde arttı. Koronavirüs hayatımızı sürekli tehdit altında tutuyor. Bunun önüne geçebilecek tek yol, tek yöntem aşı" dedi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 3'üncü doz aşısını yaptıran Vali Ümit, hangi yönden olursa olsun bütün otoriteler bu aşının yapılması gerektiğini vurguladığını ve herkese aşınızı yaptırın çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Vali Ümit, ortada bir hastalığın ve önemli bir problemin olduğunu vurgulayarak, "Bu problem hepimizi rahatsız ediyor. Hepimizin yaşamını tehdit ediyor. Kişileri rahatsız ediyor ama kişiler kendi tedbirlerini almamak suretiyle diğer vatandaşlarımızı da rahatsız ediyor" şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde 6 Eylül tarihi itibariyle okulların açılacağını hatırlatan Vali Ümit, "Eylül ayı içerisinde ilk, orta ve lise seviyesinde, ekim ayında da üniversitelerimiz dahil tüm okullarımız açılmış olacak. Yaklaşık 1. 5 senedir öğrencilerimizden ayrıyız. Bir birimizden ayrıyız. Müsafaha dahi yapamıyoruz. Bir birimizle yeterince sohbet edemiyoruz. Dedeler torunlarını, çocuklar büyüklerini kucaklayamıyor. Toplu etkinliklere katılamıyoruz... " diye konuştu.

Vali Ümit, tehlikenin hala devam ettiğini belirterek, "Son zamanlarda ilimiz genelinde maalesef haftalık 100 binde oranlar çok arttı. Bu bir virüs tehdididir. Bunun önüne geçebilecek tek yol, tek yöntem aşı. Ülkemizde bulunan tüm otoriteler bu aşının her şahıs tarafından yaptırılması gerektiğini söylüyor" dedi.

Kovid-19 ile ilgili hastanelerde yatanların aşı olmayanlar olduğuna dikkat çeken Vali Ümit, şunları kaydetti:

"Aşı olma konusunda devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Devlet Şuanda 17 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın aşı olmasına yönelik planlamasını yaptı. Aşılarımız peyderpey geliyor. Elimizde yeterince aşımız var. Sağlık müdürlüğümüzün kontrolünde il genelinde 385'in üzerinde personelimiz 200'e yakın noktada, ayrıca seyyar olarak ta aşıları yapıyoruz. Bolu'ya yüzde 70'lerde kalmak yetmez. Bolu olarak aşıda yüzde 100'ü yakalamamız gerekir. Haydi Bolu aşı olmaya" diyerek tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet etti.

Aşılama çalışmasının toplumsal sağlığı çok olumlu etkilediğini söyleyen Vali Ümit, aşılama çalışması başlamadan önce hastanelerin Kovid-19 hastaları ile dolduğunu hatırlatarak, "Kovid-19 nedeniyle ilimizde de birçok vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Daha fazla vatandaşımız hayatını kaybetmesin, sağlık ve sıhhat içerisinde yaşasın.

Nefes alamamanın nasıl bir his olduğunu bilmemek yaşamımızda bizlere verilmiş büyük bir armağan iken, niçin illa bu zor, belki de ölümcül tecrübeyi göze alıyoruz? " dedi.

"Aşı olalım ki hastaneye düşmeyelim. Aşı olalım ki sağlıklı olalım. Aşı olalım ki okullarımız açılsın. Sırası gelen her şahıs aşısını yaptırsın ki bütün işyerlerimiz açılsın. Toplumumuz özgür günlerine tekrar kavuşsun. " diyen Vali Ümit, " Ben bütün Bolulu Hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum lütfen ama lütfen hem devletimizin hem de bu işin gerçek otoritesi olan hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda mutlaka aşılarımızı olalım. Bende önceki aşılarımı yaptırdım. Üçüncü aşımın sırası geldi. Onu da yaptırdım. Herkese şifa olsun. Bütün vatandaşlarımızı aşılarını olmak üzere bekliyoruz. " ifadesini kullandı.

Kaynak: Habermetre