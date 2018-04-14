Hayata Tutundular Takı Kursuyla Şifa Buldular

Kurs, sağlık sorunları yaşayan Bucalı kadınların da ikinci adresi, vazgeçilmez mekanı oldu. Kanser tedavisinin ardından ellerinde his kaybı yaşayan ve kısmı felçli hastalar kurs sayesinde yüksek oranda iyileşme gösterdiklerini, hayata yeniden coşkuyla sarıldıklarını söylüyor.

Buca Belediyesi hobi sanat kurslarının Bucalı kadınlara yeteneklerini keşfedip becerilerini geliştirme imkanı sunarken, sağlık problemlerine de derman olduğu ortaya çıktı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nin en çok talep gören kurslarından biri olan ve haftada üç gün hizmet veren takı tasarım kursu, kanser ve felç tedavisi gören kadınlar için adeta terapi merkezi oldu. Kursiyerler yeteneklerini geliştirip hayatla barışmanın yanında, yaşadıkları ağır rahatsızlıklar sonucu kaybettikleri sağlıklarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Selvihan Çelik( 39) Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi takı tasarım kursunun milyonlarca insana örnek olup, ilham verecek kursiyerlerinden biri. Genç yaşında amansız hastalığa yakalanan, dönem dönem vücudunun çeşitli bölgelerine sıçrayan kanserle savaşırken ellerinde ve parmaklarında başlayan his kaybıyla mücadele eden Selvihan Çelik, parmaklarını hissedemezken kurs sayesinde minicik boncukları dizecek kadar gelişme göstererek doktorlarını bile şaşırtmış. Çelik, " Hissetmediğim parmaklarım kurs sayesinde yeniden can buldu. Tedaviden çıkıp hemen kursa koşuyorum. Böylesi sıkıntı yaşayanlara tavsiye ediyorum. Evde oturup üzülmesinler, yaşamın içine girsinler" sözleriyle tüm kadınlara sesleniyor.

Takı tasarım kursunun bir diğer müdavimi 66 yaşındaki Sabriye Yıldız'ın ise beynindeki tümörün alınmasından sonra sol tarafı felç olmuş. Elini hiç kullanamayan Sabriye Yıldız, kızı Embiye Güçlü'nün ısrarıyla evden çıkıp, sağlığına şifa olacak kursla tanışmış. Tığlarla, boncuklarla uğraşırken felçli olan elini kullanmaya başlayan Sabriye Yıldız, kaybettiğini düşündüğü eline kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlerleyen yaşına ve yürüme güçlüğüne rağmen kurs günlerini iple çekip, bakıcısı eşliğinde kursa gelen 82 yaşındaki Türkan Çetiner, rengarenk boncukların, taşların arasında kaybettiği eşinin acısını dindirmeye çalışıyor. Hayat arkadaşını kaybettikten sonra evine kapanan Türkan Çetiner, öğretmen olan üç kızının ısrarlarıyla geldiği kursun şimdilerde müdavimi olmuş. Anılarını, acılarını iplere dizip güzel hatıralarıyla yaşama bağlanan Türkan ninenin yıllar sonra yüzü gülüyor.