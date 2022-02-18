"Hayat kurtaran" destekle 500 çocuk kemik iliği nakli oldu

Yurt içi ve dışında şifa bekleyen 500 çocuk, hayırseverler tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesinde kurulan hastanelerde kemik iliği nakliyle hayata tutundu.

Kayseri'de 2001'de hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesinin yakınına, daha çok çocuğun tedaviye ulaşması ve modern odalarda kalmasını sağlamak amacıyla kısa bir süre önce yine hayırseverlerin katkılarıyla yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırımla KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi yapıldı.

ERÜ yerleşkesinde 10 bin metrekare alanda 5 katlı ve 110 yatak kapasiteli inşa edilen hastane, Türkiye'de uluslararası akreditasyon olan JACIE standardına sahip tek çocuk tedavi merkezi olarak dikkati çekiyor.

Hastanede, çocuk oyun alanları, tiyatro sahneleri ve ayaktan tedavi merkezleri yer alıyor.

Koridorları ve odaları, çocukların sıkılmaması için çizgi film kahramanlarının figürleriyle donatılan hastanede, hasta odalarında mikropları tamamen yok eden havalandırma sistemi (hepafiltre) bulunuyor.

500 çocuğa nakil yapıldı

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü, AA muhabirine, yurt içi ve dışından çok sayıda çocuğun tedavisinin yapıldığını söyledi.

Mustafa Eraslan-Fevzi Mercan Çocuk Hastanesinde 8 odada kemik iliği nakilleri yapıldığını belirten Karakükcü, yeni hastanede oda sayısının 40'a kadar çıkarılabildiğini ve daha fazla nakil yapılabildiğini anlattı.

Karakükcü, KANKA'nın yaklaşık 4 yıl önce kurulduğunu, amaçlarının kemik iliği nakli, kanser, talasemi, hemofili ve savunma sistemi bozuk çocuklara ve ailelerine tedavi süreçlerinde yardım etmek olduğunu dile getirdi.

Hastane yapımında başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olmak üzere belediye başkanları, diğer kurum yetkilileri ve hayırseverlerin büyük katkısı olduğunu dile getiren Karakükcü, "Erciyes Üniversitesinde 2011 yılında kemik iliği nakli ünitesini kurduk. O günden bugüne 500'üncü naklimizi yaptık. Bu pazar, hayırseverlerimizle hastalarımızı bir kahvaltıda bir araya getireceğiz." dedi.

Kemik iliği naklinde, doktorundan hemşiresine kadar her kademede birçok kişinin emeğin olduğunu ifade eden Karakükcü, pek çok kanserli çocuğa tedavi imkanı da sunduklarını kaydetti.

Yurt dışından 25 çocuk şifa buldu

Yurt dışından tedavi için gelenlerin olduğunu da dikkati çeken Karakükcü, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki en büyük hastanelerden biriyiz. 110 yatağımız var. Bunlardan 40'ı kemik iliği hastalarına ait. Çok modern bir hastaneyiz. Oyun alanımız, tiyatro sahnemiz var. Orta Anadolu Kalkınma Ajansına proje hazırladık ve kabul edildi. 1 milyon liralık destek alacağız. Kurulacak sistemle çocuklarımıza kapalı sistem infüzyon pompaları alacağız. Kemoterapi sırasında çocuklarımız, oyun alanında oyun oynayacak. Ayrıca ayakta tedavi merkezinde yatakta televizyonunu izlerken kan alınıp, kemoterapisi yapılan hasta akşam evine gidebilecek. Bahreyn, Umman, Azerbaycan ve Pakistan'dan 25 kişi geldi. Türkiye'den ise Edirne'den Hakkari Şemdinli'ye kadar hastalarımız vardı."

Türkiye'de yılda 3 bin 500 çocuğun kansere yakalandığını, bunların yüzde 35'ini lösemilerin oluşturduğunu aktaran Karakükcü, tüm tedavi ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını söyledi.

Karakükcü, KANKA gibi derneklerin de ailelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında devreye girdiğini sözlerine ekledi.