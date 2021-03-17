Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (4)

'AĞABEYİMİN DÜĞÜNÜNÜ HAYAL EDERKEN, MEZARINA ÇİÇEK DİKİYORUM'

Duruşmada söz alan ölenlerden Halis Yılmaz'ın kardeşi Merve Nur Yılmaz, "Burada saygınlıktan ve özgürlükten bahsediliyor. Hiçbir ölüm işin doğasında yoktur. Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, şimdi toprağına çiçek dikiyorum. Bu insanlar ağabeyimle beraber 6 kişinin daha canını aldı, katletti. 'Bu işin doğasında var' diye bir yorum olamaz. Bu kadar basite indirgenemez. Herkesten şikayetçiyim" dedi.

YAŞANANLARI ANLATIRKEN FENALAŞTIÖlenlerden Sebahattin Tepeçınar'ın kardeşi Kadriye Cinoğlu da, " Pandemi döneminde muskaların kağıtlarını eve gönderiyorlardı. Ağabeyim bana da getiriyordu. Bu iki hafta sürdü. Ağabeyim kağıt getirmeyince nedenini sordum. O da Y.C.'nin kendisine, 'Aldığın kadar kağıdı geri getiriyor musun? Siz şerefsizsiniz çalarsınız' dediğini söyledi. Saygın bir iş adamı olduğunu söyleyen Y.C. seri katildir. Fabrikada çok usulsüzlük var. Fabrika sahipleri mağdur olduğunu söylüyor. Siz mağdursanız, biz neyiz? Benim ağabeyim üç parçaya ayrıldı patlamada. Polis bile eğitim almadan bombaya yaklaşmıyor, ama fabrika çalışanları eğitim almadan bütün işleri yapıyor. Her geçen gün çalışan kadın sayısı artıyordu. Ben fabrikada çalışmıyorum. Evde muskaların kağıtlarını yaptım. Şikayetçiyim. Ağabeyime hırsızsın demenin mantığını merak ediyorum. 10 gün önce avukatlarıyla 500 bin TL teklif edip, davadan vazgeçmemizi istediler. Biz de dedik ki, yengem çalışıyor o parayla geçiniriz. Kardeşimizi asla satmayız. Benim diğer ağabeyim koronadan öldü. Bize nasihatı bu davanın peşini bırakmayın oldu" şeklinde konuştu. Cinoğlu, konuşması sırasında fenalık geçirince, salondan çıkarıldı.'TABUTUN İÇİNDE KARDEŞİMİN CESEDİ YOKTU'Patlamada hayatını kaybeden Sabahattin Tepeçınar'ın diğer kardeşi Hatun Tepeçınar Göktepe ise, "Altı şehit ve Sabahattin Tepeçınar'ın ablasıyım. Biz dokuz ay boyunca hiçbir muhatap görmedik. Ben iki ay orada çalıştım. Bir haftada ayaklarım suda kaldığı için hastalandım. Bu iki ay içerisinde bir kere denetleme oldu. Ben burada kimsenin hakkına girmiyorum. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Denetlemeciler ön kapıdan girip, arka kapıdan çıktılar. Benim kardeşim öldü. Tabutun içinde ceset bile yoktu. Patlamadan birkaç gün önce muhabbet ederken kardeşime, 'Ne bu hal?' dedim. O da bana, 'Üç aydır bütün fabrikalar durdu, biz çalışıyoruz. Depolar doldu. Bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi. Kimsenin hakkını istemiyorum. Bizim feryatlarımız gökyüzüne ulaştığında hak o zaman bizim yanımızda olacak. Ben dört ay içinde iki kardeş kaybettim. Kardeşimin ölümüne sebep olan katiller en büyük cezayı alsınlar. Bu fabrika oyuncak fabrikası olarak geçiyordu. Buraya oyuncak fabrikası diye ruhsat veren en tepeden en aşağıya herkesten şikayetçiyim" şeklinde konuştu.MÜŞTEKİ VESANIK AVUKATLARI ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Müştekilerin beyanları alınırken tutuklu sanık A.B. nefes almakta zorlandığını belirterek, dışarı çıkmak için izin istedi. A.B. dışarı çıkarıldığı sırada, sanık avukatları ile müşteki avukatları arasında tartışma yaşandı. Müşteki avukatları, "Varlığınız bile rahatsız ediyor" diyerek, sanık avukatlarının dışarı çıkmasının engellenmesini istedi. Mahkeme başkanının, duruşmanın düzenini bozanların kampüs alanı dışına çıkarılacağını söylemesi üzerine tarafların tartışması sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR