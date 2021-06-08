Esenyurt'ta yine dere tepkisi; Önce lacivert sonra siyah

ESENYURT'tan başlayan Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, suyun rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise siyaha döndü.

ESENYURT'tan başlayan Haramidere'nin Battal Gazi ve Örnek Mahallesi'ni ayıran bölümünde, suyun rengi, atıklar nedeniyle önce laciverte sonra ise siyaha döndü. Çevreye koku yayan dere nedeniyle pencerelerini açamadıklarını, balkona çıkamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, çözüm istedi.

Çevre sakinlerinden Muhlis Karakoç, Battal Gazi ile Örnek Mahallesi'ni bölen derenin, Avcılar'daki Ambarlı Atık Su Tesisi'ne bağlandığını belirterek, ıslah edilmesi ya da üzerinin kapatılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yardım beklediklerini söyledi. Karakoç, "Az ileride oturuyorum. Yetkililer zaten bu kokuyu duyuyorlardır. Fabrikaların pis suyu akıyor. Buna bir çare bulmalılar, böyle olmaması lazım. Kokudan çocuğumuzla balkonda oturamıyoruz. Yakında kurban mevsimi gelecek. Herkes derisini, pisliğini gelip buraya atıyor. O daha pis bir koku. Bir-iki ay çekiyor. İnsanlar bir yağmur yağsa da o koku bitsin diye bekliyor. Belediye mi, kim ise buna bir çözüm bulmaları lazım" dedi. Köprü üzerinden akan pis suyu gösteren Furkan Şanlı ise, "Sürekli lağım kokuları geliyor. Fabrika atıkları da olabilir. Tekstil, ayakkabı fabrikaları yukarıda" diye konuştu.

Aynı bölgede oturan bir kadın da atık su deresinin çok pis koktuğunu ifade ederek, "Pislik kokuyor. Evlerin pencerelerini açamıyoruz. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Nereden baksan 15-20 yıldan beri burası böyle. Az ileride oturuyoruz. Dereye de yakınız. Camları kokudan açamıyoruz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz ama duymuyorlar" ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş