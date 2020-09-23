İBB önünde eylem yapan servisçiler ile polis ekipleri arasında arbede çıktı

Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan servisçiler, yarınki UKOME toplantısında görüşülmesi beklenen yeni servis plakası satış teklifini protesto etti. Çevik kuvvet kalabalığı bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polis ile esnaf arasında arbede yaşandı.

Servisçiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı.

Pandemi nedeniyle uzun süredir çalışamayan ve talep ettikleri zam oranı UKOME tarafından kabul edilmeyen servisçiler, yarınki UKOME toplantısında görüşülmesi beklenen yeni servis plakası satış teklifini protesto etti. Büyükşehir belediyesi binası karşısındaki Saraçhane Parkı'nda toplanan yüzlerce servisçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup adına İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, basın açıklaması yaptı.

TALEPLERİMİZİN KABUL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Hamza Öztürk, "Daha önceki UKOME gündemine yine gelmişti, UKOME heyetinin çoğunluğu ile reddedilmişti. Tekrar tekrar ısıtılıp gündeme taşınmasını, yedi aydır boş gezen, evine ekmek götüremeyen servisçi esnafını ciddi manada üzmüştür. Bizim amacımız plaka tahdidinden çok para kazanmak değil. Biz evimize 7 aydır ekmek götüremiyoruz. İBB'ye vermiş olduğumuz taleplerin incelenerek kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

56 BİN 450 SERVİSÇİNİN 26 BİN TANESİ 7 AYDIR BOŞ YATIYOR

Öztürk, "Onun için diyoruz ki, servisçi İstanbul'da zaten ihtiyacın fazlası olarak var. yaklaşık 56 bin 450 servisçinin 26 bin tanesi 7 aydır boş yatıyor. Evine ekmek götüremeye bu mağdur insanlara, yeni bir mağdur kitlesi ilave edilmek isteniyor. Servisçi hizmet üretemediği için, sıkıntıda. Arabasının senedini, evinin kirasını ödeyemediği için sıkıntıda. Bu konularda esnafa destek olmak yerine, 30 Mart seçimlerinden önce 'Tahdidi vereceğiz, tehdit etmeyeceğiz' cümlesi vardı. Şimdi böyle bir kararı dayatmanın, sürekli UKOME'ye getirmenin ne esnafa ne de İstanbul halkına bir faydası olmayacaktır. Onun için biz diyoruz ki, Hani söz vermiştiniz? esnafı üzmeyecektiniz" diye konuştu.

"İMAMOĞLU BİR BALON GİBİ PATLADI"

Bu arada basın açıklamasının yapılacağı alana elinde balonla gelen bir esnaf, "Ekrem İmamoğlu 25 Mayıs öncesi bize söz verdi, bize bağırdı. Haklarınızı vereceğiz, tehdit değil tahdit vereceğiz dedi. Bir balon gibi böyle patladı Ekrem İmamoğlu, ama haklarımızı yedirtmeyiz" dedi ve elindeki balonu patlatarak duruma olan tepkisini gösterdi.

ARBEDE ÇIKTI

Basın açıklamasının ardından ellerindeki pankartlar ile İBB binası önüne giden kalabalık, burada slogan attı. Çevik kuvvet kalabalığı bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polis ile esnaf arasında arbede yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı