Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme SonuçlarıÖzyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 01. 09.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları
Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 01. 09. 2021 tarihli 31585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve sınav detayları aşağıda belirtilmektedir.
HAVACILIK YÖNETİMİ PROGRAMI:
BURAK KABAKLI
İBRAHİM KANTAR
RABİA DEMİR GÜVEN
ZEKİ UMUT CİNDİLOĞLU
Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 10: 00
Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478A
Sözlü Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 14: 00
Sözlü Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478A
PİLOTAJ PROGRAMI:
HASAN TOTOŞ
MURAT KALAK
Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 10: 00
Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478F
Sözlü Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 12: 00
Sözlü Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478F
ÖNEMLİ NOT: Pandemi tedbirleri kapsamında, kampüse giriş için HES kodunuzda iki aşınızın tam olduğu bilgisi olmalı veya PCR testiniz ile gelmelisiniz.