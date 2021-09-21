Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile 01. 09. 2021 tarihli 31585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi ve Pilotaj Programları Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılan başvuruların ön değerlendirmesi sonucunda sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ve sınav detayları aşağıda belirtilmektedir.

HAVACILIK YÖNETİMİ PROGRAMI:

BURAK KABAKLI

İBRAHİM KANTAR

RABİA DEMİR GÜVEN

ZEKİ UMUT CİNDİLOĞLU

Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 10: 00

Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478A

Sözlü Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 14: 00

Sözlü Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478A

PİLOTAJ PROGRAMI:

HASAN TOTOŞ

MURAT KALAK

Yazılı Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 10: 00

Yazılı Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478F

Sözlü Sınav - Tarihi ve Saati: 24 Eylül 2021, Cuma 12: 00

Sözlü Sınav - Yeri: Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü AB3 Binası Oda: 478F

ÖNEMLİ NOT: Pandemi tedbirleri kapsamında, kampüse giriş için HES kodunuzda iki aşınızın tam olduğu bilgisi olmalı veya PCR testiniz ile gelmelisiniz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri