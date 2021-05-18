Hattat Hamid Aytaç vefatının 39. yılında kabri başında anıldı

Hat sanatını Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e taşıyan Hattat Hamid Aytaç, vefatının 39. yılında öğrencileri ve sevenleri tarafından kabri başında yad edildi.

Hat sanatını Osmanlı döneminden Cumhuriyet'e taşıyan Hattat Hamid Aytaç, vefatının 39. yılında öğrencileri ve sevenleri tarafından kabri başında yad edildi.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen anma etkinliği, Aytaç'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Etkinliğe hat sanatının yaşayan önemli temsilcilerinden Hasan Çelebi ve öğrencilerinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Üsküdar İlçe Müftüsü Esat Yapıcı ve Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Mesut Meyveci katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, Hattat Hamid Aytaç'a kabri başında dualar edildi.

"Bu sanat inşallah kıyamete kadar baki olacak"

Etkinlikte konuşan hattat Hasan Çelebi, Karacaahmet Mezarlığı'nın Hattatlar Sofası bölümünde 300'e yakın hattatın medfun olduğuna dikkati çekerek, "Hattatların hepsi Şeyh Hamdullah'ın huzurunda olmak istemiş, Hamid Bey de onun için burayı tercih etti." dedi.

Çelebi, Hamid Aytaç'ın "Bu sanatı Şeyh Hamdullah Allah'a hamdederek başlatmış, ben de hamdederek bitiriyorum." sözlerini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben onlara hatırlatıyorum ki müsterih uyuyun. Allah sizlere rahmet eylesin. Buradaki gördüğünüz yavrular sizin yolunuzda devam etmek, sizin açtığınız o çığırı devam ettirmek için gecelerini gündüzlerine katmaktalar. Bu sanat inşallah kıyamete kadar baki olacak. Zaten ecdadın veciz sözlerinden birisi de öyledir. Hattın kıvamı çok çalışmayla elde edilir fakat devamı İslam'a bağlıdır. İslam devam ettiği müddetçe bu sanat devam edecektir. Bizim milletimizin bu sanata yapmış olduğu hizmetleri saymayla bitiremeyiz."

Osmanlı'dan bugüne kadar gelen hattatların silsilesinin hala net bir şekilde bilinmediğini aktaran Çelebi, bu konuda araştırmalar ve doktora tezlerinin yapılması gerektiğini de ifade etti.

Hasan Çelebi, hat sanatının bu topraklarda hiç yere düşmediğine işaret ederek, "Buradaki gelen yavrularımızın hepsine Cenabıhak'tan sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Ellerine salabet, gözlerine kuvvet diliyorum. Bu sanatı devam ettirsinler ve ecdada layık olmaya çalışalım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz