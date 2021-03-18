Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı

18.03.2021 18:56 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:39

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen ve hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi, Kadırga Sanat Galerileri'nde sanatseverlerle buluştu.

Hat sanatının birçok dönemine ışık tutan ve seçkin hattatların nadide eserlerini barındıran 60'tan fazla eserden oluşan serginin açılışına Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat, koleksiyoner Abdurrahman Kılıç ve sergi küratörü Fatih Ömeroğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Açılışta konuşma yapan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, hat sanatının değerli örneklerinden oluşan serginin mekanda açılan 6'ncı çalışma olduğuna dikkati çekerek, "Bizim medeniyetimizde topraklar kılıçla fethedilmeden önce gönül, kalem ve sanat ehli insanlar gönülleri fethederdi. Bizim medeniyetimizde hayatın içinde bir sanat ve zanaatla meşgul olma, gönlü ve ruhu doyurma anlayışı vardır." dedi.

Turan, Fatih Belediyesi olarak kültür sanat etkinlikleriyle sanatçı ve zanaat ustalarını desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yapıp ettiklerimizde bizi en çok sevindiren çalışmalarımızın bizden sonrakilere kalacak olan kültür, sanat ve ilme dair işleri olduğu kanaatindeyim. Hat sanatına ömrünü vakfeden sanatçılarımızı hayırla yad ediyorum. Başta koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç olmak üzere serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Babam Halim Efendi'ye destek olmuştu, bugün de Halim Efendi bana destek oluyor"

Koleksiyoner ve hattat Abdurrahman Kılıç da koleksiyonundan sergilenen her eserin bir hikayesinin olduğunu vurgulayarak, bir anısını şu sözlerle anlattı:

"Bir gün bir arkadaşım Şişli'de bir eserin satıldığını söyledi. Eser almaya gittiğimde kafamda bir rakam vardı. Eser sahibi eserin kendisine nasıl intikal ettiğini anlattı. Babası 1930'lu yıllarda boşluğa düşen hattatlara destek olmak için hat eserlerini satın alan bir adammış. Bu olayı duyunca babasının sadece destek olmak amacıyla Halim Efendiye yazdırdığı yazıya kafamdaki rakamın daha üstünde bir fiyat söyledim. Beyefendi ağlamaya başladı ve dedi ki 'Yarın bir ödemem var ve 150 bin lira, babam Halim Efendi'ye destek olmuştu, bugün de Halim Efendi bana destek oluyor'."

Sergi küratörü Fatih Ömeroğlu ise Kadırga Sanat Galerileri'nde açılan her serginin önemli meyveler verdiğine işaret ederek, Türk sanat tarihinde geniş bir yelpazeye sahip olan hat sanatının da disiplinli bir şekilde sunulması, sergilenmesi ve aktarılması gerektiğini söyledi.

Ömeroğlu, koleksiyonerliğin sadece noktalar ve çizgilerden oluşan boyalı levhalara sahip olmak olmadığını belirterek, "Koleksiyonerlik bir medeniyetin, bir anlayışın, bir yaşayışın devamını sağlamak açısından çok önemli. Bu devamlılık kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanabildiği gibi bu farkındalığa sahip özel koleksiyonerler tarafından da sağlanabiliyor." şeklinde konuştu.

Aralarında Kazasker Mustafa İzzet, Esad Yesari, Mahmud Celaleddin, Mehmed Şefik, Abdullah Zühdi ve Halim Özyazıcı gibi 19. asrın meşhur hattatlarından birçoğunun nadide eserini bulunduran koleksiyon, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Değerli sanatçıların isimlerinin verildiği "Matrakçı Nasuh", "Levni", "Şeker Ahmet Paşa", "Hoca Ali Rıza" ve "Edhem Efendi" salonlarında gerçekleşen Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nin dijital sergileri, internete erişimi olan cihazlar aracılığıyla "www.fatih.bel.tr" veya "www.kadirgasanat.com" adreslerinden görülebilir.

Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan 'Asar' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan 'Asar' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan 'Asar' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı
Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan 'Asar' sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melik Fırat Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Hakan Özmert Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hattat Abdurrahman Kılıç'ın koleksiyonundan oluşan "Asar" sergisi Kadırga Sanat Galerileri'nde açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:43:27. #1.16#
title