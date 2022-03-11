Hatice'yi 'Yuvanız dağılmasın' sözü ölüme götürmüş

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi Hatice Yıldız'ı (43) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Mustafa Yıldız (44), "Olay günü, halalarım eşimle görüştü. Sonra beni eve çağırdılar, gittim. Tartışmaya başladık" dedi. Çiftin çocukları Furkan Yıldız (20) da ifadesinde; olay günü babasının halalarının 'Yuvanız dağılmasın' diye ikna ettiği annesinin görüşmeye razı olduğunu anlattı.

Manavgat'ta hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mustafa Yıldız, Denizli'de yaşayan halalarını çağırarak eşiyle kendisini barıştırmasını istedi. Şelale Mahallesi'ndeki eve geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 15.00 sıralarında gelen halalar önce Hatice Yıldız ile görüştü, ardından Mustafa Yıldız'ı eve çağırdı. Eve gelen Mustafa Yıldız, eşine 'Beni niye şikayet ettin, seni öldürürüm' deyince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hatice Yıldız, 2 çocuğu ile birlikte balkona kaçarak kapıyı kilitledi.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.