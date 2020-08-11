Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
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Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

11.08.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:42

Hatay Vali Yardımcısı olan ve Zeytin Dalı Harekat bölgesinin insani yardım koordinatörlüğü görevini yürüten Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'ı tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi 64004 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE TABANCA İLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Polat belinden çıkardığı tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tolga Polat'ın olayın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü

Kaynak: İHA

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