Hatay-Dördüzlerine Bakabilmek İçin Yurt Dışına Çalışmaya Gitti-Hd

Dördüzlerine bakabilmek için yurt dışına çalışmaya gitti

Hatay'da Cemile-Süleyman Şahutoğlu çiftinin yaklaşık 2.5 ay önce dünyaya gelen 2'si kız dördüz bebekleri, hayata tutunmayı başardı. Ancak kentte berberlik yapan baba Süleyman Şahutoğlu, bebeklerinin masraflarını karşılayabilmek için onları hastaneden çıkardığı gün Suudi Arabistan'a gitti.

Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde yaşayan Cemile-Süleyman Şahutoğlu çiftinin ilk bebek heyecanı önce ikizlere ardından da doktordan öğrendikleri '4 bebeğiniz olacak' sözüyle dördüzlere döndü. Sağlıklı geçen bir hamilelik sürecinin ardından Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen dördüzler, yaklaşık iki ay yoğun bakım ünitesinde kaldı. Süleyman Şahutoğlu, bebeklerini hastaneden çıkardığı gün, çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti. Yurtdışına çıkmadan bebeklerini gören Süleyman Şahutoğlu, ailesinden uzaklaşmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Şahutoğlu, Bebeklerin isimlerini Muhammed, Enes, Demay ve Eyşan koyduk. İki buçuk ay yoğun bakımda kaldılar bayağı masraflı ve zor bir süreçti. 66 gündür buradayız. Çok zorlu bir dönemin ardından bugünlere geldik ama bunun ardından yine masraflı bir süreç bizi bekliyor, bunun için ben bugün bebekleri taburcu edip yurtdışına çalışmak için çıkıyorum dedi. Anne Cemile Şahutoğlu, dördüzlerin masrafının çok olduğunu söyledi. Eşinin bu parayı karşılamak için yurt dışına gittiğini söyleyen Şahutoğlu, Bir buçuk yıldır evliyiz. Çocukların dördüz olduklarını 3 aylıkken öğrendik. Çok güzel bir duygu ancak çok zorlu bir süreçten geçtik. Hamilelik, doğumdan sonraki yoğun bakım süreci çok zorluydu bizim için. Yani birçok şey atlattık ama artık daha iyiyiz. Umarım her şey güzel olur bizim için. Bakımları biraz zor. Eşim bu masrafları karşılamak için Suudi Arabistan'a gidiyor. Çünkü dördüz bebeklere bakmak kolay değil. Babası bugün bizi taburcu edip yurtdışına çalışmaya gidiyor. Yardım edecek birileri varsa yardım eli istiyoruz dedi.

MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA KARŞILAŞTIM

Dördüzlerin sağlık sorunlarını yakından takip eden doktorlardan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Abdulkadir Arslan, meslek hayatında ilk defa doğal yollarla hamile kalınan dördüz bebek vakasıyla karşılaştığını söyledi. Dördüzlerin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydeden Arslan şöyle konuştu Hastalarımız 66 gün önce 28 haftalık olarak bir tanesi 800 gram, bir tanesi 900 gram, 2 tanesi 1'er kilogram olarak dünyaya geldi. Bütün hemşire arkadaşlar, hastanedeki diğer hekimler, hepsi canla başla mücadele ederek, çok uğraşarak Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmadan bugünlere geldi. Şimdi bir tanesi 2650 gram, diğeri 2300 gram civarında. Genel durumları mükemmel, bütün ultrasonları, filmlerini çektik. Kan tahlilleri şuan gayet iyi. Şimdi genel durumları güzel, taburcu ediyoruz bugün. Taburcu olduktan sonra da genel kontroller devam edecek. Ben meslek hayatımda dördüz ilk defa takip ediyorum. üçüz çok fazla takip ettim ama dördüz ilk defa takip ediyorum, dördüz çok nadirdir. 4-5 yılda bir defa olur onların da yaşama şansı çok düşüktür.