HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ
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HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs verilerine göre Türkiye'de vakaların en çok azaldığı ikinci il olan Hatay'da vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs verilerine göre Türkiye'de vakaların en çok azaldığı ikinci il olan Hatay'da vatandaşlar, memnuniyetini dile getirdi.

15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıklandı. Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az koronavirüs vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü. Vaka sayısı her 100 bin kişide, Osmaniye'de 15,68, Hatay'da 16,69, Adana'da 18,90, Aydın'da 31,10 ve Mersin'de 33,55 olarak kayıtlara geçti. Vaka düşüş sıralamasında ülke genelinde ikinci olan Hatay'daki vatandaşlar, açıklanan verilerden memnun olduğu bildirdi.

'ŞANSLIYIZ'

Kentteki koronavirüs vakalarının düşmesinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Adem Karadeniz, 'Koronavirüs vakalarındaki verilere göre, Hatayımızın durumu diğer illere göre daha iyi. Burada sıkı alınan tedbirler, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın aldığı tedbirler, iyi yönde seyretti kentimiz açısından. Biz bu konuda şanslıyız, inşallah maskesiz günleri en yakın zamanda görürüz' dedi.

'MASKESİZ ALMIYORUZ'

Esnaf olarak maske, mesafe ve hijyen konusuna hassasiyetle uyduklarını söyleyen Mesut Damlar, berber dükkanına kesinlikle maskesiz kimseyi almadıklarını ve randevu sistemi ile çalıştıklarını dile getirdi. Hatay'daki vaka düşüşlerinin en büyük sebebinin halkın bilinçlenmesi olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu da, uygulanan tam kapanma tedbirlerinin bu vaka düşüşünde etkili olduğunu kaydetti.

'REHAVETE KAPILMAYALIM'

Hatay Valisi Rahmi Doğan, koronavirüs vaka sayısı gerileyen kentte vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı da mesajında paylaşarak, 'Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs'ı kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Hatay Türkiye'de en iyi 2'nci il konumuna ulaşmıştır. Bu mücadeleye katkı sağlayan hemşerilerime, sağlık çalışanlarımıza ve kurumlarımıza çok teşekkür ederim. Rehavete kapılmayalım" dedi.

HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ
HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ
HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ
HATAY'DAKİ KORONAVİRÜS VAKA DÜŞÜŞLERİ VATANDAŞI MEMNUN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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