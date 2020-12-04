Tarihi çarşıda HES kodu dönemi

Tarihi çarşıda HES kodu dönemi 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'ya artık HES kodu ile girilebilecek Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, artan vakalar nedeniyle pazartesi gününden itibaren iş yerlerinin 1 haftalığına kapatılmasıyla ilgili...

Tarihi çarşıda HES kodu dönemi

15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'ya artık HES kodu ile girilebilecek

Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, artan vakalar nedeniyle pazartesi gününden itibaren iş yerlerinin 1 haftalığına kapatılmasıyla ilgili tavsiye kararı aldı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 15 farklı girişiyle 4 binin üzerinde esnafın yer aldığı tarihi Uzun Çarşı'da korona virüs tedbirleri kapsamında artık HES kodu ile giriş sağlanacak.

İpek Yolu üzerinde yer alan ve bir zamanlar tüccarların konakladığı hanların bulunduğu tarihi çarşı, alınan karar sonrasında tüm girişlerine polis ekipleri yerleştirilerek HES kodu ile giriş yapılmaya başlandı.

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında ile Uzun Çarşı'ya gelen vatandaşlara, HES kodu sorgulaması yapıyor. HES kodu ile risksiz olan vatandaşlar çarşı içerisine alınırken, olası riskli durumda polis ekipleri, sağlık ekiplerinden yardım istiyor. HES kodu olmayan vatandaşlar ise kesinlikle çarşı içerisine alınmıyor.

1 haftalık kapatma tavsiyesi kararı

Ayrıca Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı A. Kadir Teksöz ise tarihi Uzun Çarşı'nın 1 haftalığına kapatılması ile ilgili tavsiye kararı aldıklarını belirterek, "Pazartesi'den itibaren iş yerlerimizin 1 haftalığına kapanması ile ilgili tavsiye kararı alınmıştır. Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek, sağlıkçı kardeşlerimize yardımcı olmak, ölümleri azaltmak adına Pazartesi günü itibariyle 1 haftalığına gıda sektörü hariç bütün Hatay'daki esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerini kapatması hususunda tavsiye kararı almış bulunmaktayız. Kendi sağlığımız ailemiz çalışanlarımız halkımız adına bu karara uymanızı önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN AKLAN