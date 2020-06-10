Hatay'da gezilecek yerler nerelerdir? Hatay yöresel lezzetleri nelerdir? Hatay ili hakkında tüm bilgiler Hatay'ın geleneksel yemekleri nelerdir? Hatay'ın konumu,iklimi nedir? Her damak tadına uygun lezzetleri ile Hatay

Hatay, gastronomi dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer almaktadır. 600 çeşit yemek, 100'den fazla meze, 80'e yakın tatlı bulunur. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan il, hoşgörülü ve değerlerine sahip çıkması ile bilinir. Popüler ilçeleri arasında Antakya, İskenderun ve Reyhanlı bulunmaktadır. Künefesi ile ün yapmış Hatay'ın her damak tadına uygun lezzetleri ile sizleri beklemektedir.

HATAY KONUMU

Kuzeydoğusunda Gaziantep, Kuzeybatısında Adana, Kuzeyinde Osmaniye, Doğusunda Suriye ve Güneyinde Lübnan bulunmaktadır.

HATAY İKLİMİ

Akdeniz ikliminin görüldüğü, yazları sıcak ve kurak; kışları ılık ve yağışlı geçer. Başlıca yüzey şekilleri; dağ, ova ve platolardır. İlde yıllık ortalama toplam yağış miktarı 562,2–1216,3 mm arasında değişir.

HATAY EFSANEVİ YÖRESEL LEZZETLERİ

Şişperek çorbası:Kesme hamur, yeşil mercimek ve buğday ile hazırlanan yaz çorbasıdır.

Oruk (içli köfte): Hataya içli köftenin farkı içinde dövülmüş et olmasıdır. Et bulgur ile birleştiğinde enfes tat oluşturmaktadır.

İskenderun döneri:Kendine özgü sosu olan dönerin, lavaşı ve sosu tadını başka boyuta taşımaktadır.

Fellah köftesi: Hatay mutfağının en önemli lezzetlerinden biridir. İnce çekilmiş bulgur ile hazırlanır, etsiz oluşu ve özel sosu ile servis edilir.

Biberli ekmek: Kahvaltıların olmazsa olmazı biberli ekmek, soğan salça ve çeşitli baharatlar ile hazırlanır.

Hatay usulü kağıt kebabı: Kökleri arap mutfağına dayanan lezzet, etin makine ile değil de satır ile kıyma haline getirilmesi ile dikkat çeker. Maydanoz, sarımsak, biber ve domatesle lezzetine doyulmaz bir yemek ortaya çıkıyor.

Firik pilavı:Hatay halkının sıklıkla tükettiği, çeşitli baharatlar ve bol tavuk eti ile yapılmaktadır.

Bakla ezmesi: Bakla belli süre suda bekledikten sonra tahin, limon suyu ve sarımsak ile karıştırılır.

Muhammara: bayat ekmek içi, salça, sarımsak, ceviz ve baharat ile hazırlanıyor, yiyenler ise lezzetine doyamıyor.

Humus: Tahin dendiğinde akla gelen ilk yerlerden Hatay , humusu ile meşhurdur. Haşlanmış nohut ezildikten sonra tahin ve limon ile servis edilmektedir.

Antakya kömbesi:Karanfil, mahlep, tarçın, damla sakızı, yenibahar, zencefil gibi baharatlarla yapılan Antakya Kömbesi, uzun süre tazeliğini korur.

Kerebiç: Hatay'da ramazan tatlısı kerebiçtir. Tahin veya ceviz ile ikram edilir.

HATAY KÜNEFE

Türkiye'de künefenin anavatanı Hatay'dır. Hatay'a özgü peynirden yapılan tatlı, şerbetlenir ve kaymak ve antep fıstığı ile servis edilir. Osmanlı döneminde Yemen'e giden askerlerimizin bir kısmı burada tatlıcılık ile uğraşmış yurtlarına döndüklerinde de yapmaya devam etmişlerdir.1940'lı yıllarda Hatay'a geldiği söylenerek ülkemizde yapılmaya başlanmıştır.

HATAY'DA GEZİLECEK YERLER

İskenderun: Adınıda aldığı Körfezin kıyısında oldukça modern bir kenttir. Hatay'ın 15 ilçesi arasında en popüler olanıdır. Önemli liman kentidir. Akdeniz iklimi görülür. Kışları soğuk, yazları ise sıcak ve kuraktır. Müslümanlığı, Hristiyanlığı ve museviligi bir arada barındırmıştır.

Hatay arkeoloji müzesi: Konumu itibari ile birçok tarihi eserlere sahip müze, dünyanın en büyük ikinci mozaik koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Müze giriş ücreti 15 TL'dir.

Habib-i Neccar camii: Görülmesi gereken bu camii, Anadolu'da kurulan ilk cami olması nedeniyle hem hristiyanlık hem de müslümanlık için büyük önem arz etmektedir. Hz. Ömer hilafetinde yaptırıldığı düşünülmektedir. Bizans işgal ettikten sonra kiliseye çevrilmiş, tekrar hakimiyet ele geçirilince camii olarak kullanılmıştır.

St. Pierre kilisesi: Farklı birçok dine ev sahipliği yapması ile bilinen Hatay'da görülmesi gereken yerlerdendir. Hatay merkeze 35 km uzaklıktaki kilise, hristiyanlık dini için önemli bir yerdir.

Beşikli mağara: Roma dönemine ait tarihi eser, birbirinden ayrı duvarlar ile çevrili mezarlıklar ile doludur. Roma kralına ait mezarın olduğu da bilinmektedir.

Kapılı değirmenli şelale: Şelale Hatay'a 76 km uzaklıkta bulunan doğa harikasıdır. Kapılı değirmenli şelale 15-50 metre yükseklikten dökülmektedir.

Reyhanlı hamamat kaplıcaları: Hatay sadece yemekleri, tarihi eserleri ile değil, kaplıcaları ile de meşhurdur. Reyhanlı hamamat kaplıcaları suyu içinde bir sürü minareli bünyesinde barındırır. Tertemiz dağ havası alıp, sağlıklı sularda vakit geçirmek isterseniz burayı ziyaret etmelisiniz.

HATAY İLÇELERİ

Antakya

Arsuz

Belen

Defne

Dörtyol

Erzin

Hassa

İskenderun

Kırıkhan

Kumlu

Payas

Reyhanlı

Samandağ

Yayladağı