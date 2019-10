Hatalı ölçü, dmd'li can berk'i eski sandalyeye mahkum etti

09.10.2019 12:44

ANKARA'da 'Duchenne Musküler Distrofi' (DMD) hastası Can Berk Sağanak (28) hastalığının ilerlemesi nedeniyle vücuduna uymayan tekerlekli sandalyeyi değiştirmek istedi. Arkadaşlarının başlattığı bağış kampanyası ile sandalye için yeterli parayı toplayan Can Berk, ölçü hatası nedeniyle yeni sandalyesini kullanamıyor. Anne Mehtap Sağanak, sandalyeyi iade etmelerine rağmen firmadan parayı 1 aydır alamadıklarını söyledi.DMD hastası Can Berk Sağanak, zamanla hastalığının ilerlemesi, skolyozunun gelişmesi sonucu doktorlarının önerisi ile uzun süredir kullandığı tekerlekli sandalyeyi değiştirmek istedi. Can Berk, arkadaşlarının başlattığı kampanyada toplanan bağışlarla internet sitesi üzerindeki firmadan sandalye siparişi verdi. Sağanak, iddiaya göre firma görevlisinin hatalı ölçü alması nedeni ile yeni sandalyeyi hiç kullanamadan geri iade etti. Ancak firmadan bağışlarla toplanan parayı geri alamadı. Eski sandalyesini kullanmaya devam etmek zorunda kalan Sağanak, sandalyede nefes almakta ve oturmakta zorluk çektiğini belirtti. Başka sandalye olmadığı için eskisini kullanmaya devam eden Sağanak, yeni bir sandalye alabilmek için parasının geri iade edilmesini istedi.'PSİKOLOJİK BASKI YAPTILAR'Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Can Berk Sağanak, "12 Haziran tarihinde siparişi verdik. 40 gün sonra firmanın çalışanlarından biri eve gelerek fiyatlandırmada hata yaptıklarını söyledi ve 5 bin 600 Euro daha ödeme yapılmasını istedi. Firma çalışanı 'bu benim hatam, benim tanıdığım güvenilir bağışçılar var, o farkı kapatacağız' dedi. Sandalyeyi 4 Eylül 'de teslim etmeleri gerekiyordu. Bu süreçte beni psikolojik baskı altına da aldılar, 'ben bu hatayı yaptım, şirketime duyurmayın, yoksa işten atılırım' şeklinde. Bana bu farkı kabul ettiğime dair bir mail atmam gerektiğini söyledi, 'bu hata bizim ama firmadan siparişin gelmesi için bu mailin atılması gerek' dedi. Ben de sandalyeye ihtiyacım olduğu için ve gecikme benim için iyi olmayacağından kabul ettim. Beni 1 ay oyaladılar, sürekli teslim tarihini ertelediler. 4 Eylül'de gelmesi gereken sandalye 3 Ekim tarihinde geldi. Sandalye geldiğinde yanlış ölçü alındığı için vücuduma uymadı. Ölçüyü yanlış aldıkları için destekler yanlış yere geliyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Bize irsaliye veya fatura vermeden gittiler" dedi.'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'Can Berk Sağanak, arkadaşlarının kendisine aldığı sandalyenin parasının geri ödenmesini istediğini belirterek, "Ben sandalyemi başka yerden almak istiyorum. Ben şu anki sandalyemde çok uzun süre oturamıyorum. Yeni sandalye eskisinden de kötü oldu, hayal kırıklığına uğradım. Ücretimin bir an önce bana iade edilmesini bekliyorum" diye konuştu.ANNE: BİZİM HAYATIMIZ ZATEN ÇOK ZOREmekli öğretmen Mehtap Sağanak ise, "Bizim hayatımız zaten çok zor. Can Berk kas hastası olduğu için bu süreçte kasları çok gerildi. Bağırsak enfeksiyonu oldu. Gece sabahlara kadar uyumadık. Bize çok büyük stres yaşattı. İhtarname geldiğinde nabzı 160'a çıktı. Geceleri diyafram kası zayıf olduğu için bir cihaz kullanıyoruz. Bu gerginlikten sonra günlük takmaya başladık. Keşke almaz olsaydık" dedi.Ne olursa olsun pes etmeyeceklerini anlatan Mehtap Sağanak, "Hayatımız boyunca pes etmedik zaten. Bize 6 yaşında söylenen, '9 yaşında yürümez, 15-20 yaşlarında da ölür, bu DMD hastalığı böyle bir şey' dediler. Biz o günden itibaren Can Berk'i okutmaya hatta Bilkent Üniversitesi'ne gitmesi için motive ettik. Can Berk çok zor şartlarda okudu. Her gün baba ile birlikte okula gidip geldik, ben onun eli ayağı oldum. Okulu bitirdi ve kamuda çalışıyor şu an. Yetkililere sesleniyoruz; biz ücretimizin geri iadesini istiyoruz. Yetkili kurumlardan destek bekliyoruz. Can Berk'in sağlığı çok bozuldu" diye konuştu.