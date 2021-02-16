Hastası için ABD'ye gidip, 'Moyamoya' eğitimi aldı, dönüşte ameliyat yaptı

İZMİR Medicana International Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal tarafından Mehtap Keleş'e (42) çok az kişide görülen 'Beyin Damarlarında Gelişim Bozukluğu' (Moyamoya) teşhisi koyuldu. 1,5 yıl önce beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan Keleş'in tedavisi için Op. Dr. Evren Sandal, ABD'deki Winconsin Üniversitesi'ne eğitime gitti. 2 aylık eğitimin ardından İzmir'e dönen Sandal, Mehtap Keleş'in ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi.

İzmir'de bir tekstil atölyesinde çalışan Mehtap Keleş, yaklaşık 1.5 yıl önce beyin kanaması geçirdi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Mehtap Keleş, 24 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra yaşadığı sağlık sorunları için Medicana International İzmir Hastanesi'ne gitti. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal, Keleş'e 'Beyin Damarlarında Gelişim Bozukluğu' anlamına gelen 'Moyamoya' tanısı koydu. Dr. Evren Sandal, hastası Mehtap Keleş'e ancak ikinci bir ameliyatın ardından sağlığına kavuşabileceğini anlattı. Ardından da ABD'deki Winconsin Üniversitesi'ne giderek 'Moyamoya' ameliyatının teknikleri konusunda eğitim aldı. Amerika'daki 2 aylık kursun ardından Türkiye'ye dönen Sandal, Mehtap Keleş'in ameliyatını başarıyla gerçekleştirerek, sağlığına kavuşturdu.

'UZAKDOĞU TOPLUMLARINDA GÖRÜLÜYOR'Dr. Sandal 'Moyamoya' hastalığının daha çok Uzakdoğu toplumlarında görüldüğünü ve beyin damarlarının gelişiminde bozukluklar yarattığını söyledi. Sebebinin tam olarak bilinmediğini ancak genetik bir hastalık olduğunu ifade eden Op. Dr. Sandal, şu bilgileri verdi: "Damar gelişmiyor. Buna bağlı beyin kanlanmasındaki bozukluklara bağlı çok ciddi semptomlar ortaya çıkıyor. Beynin kanlanmasını devam ettirmek için anormal damarlar gelişiyor. Bunlar hastalarda ciddi problemler ortaya çıkartabiliyor. Hastamız Mehtap Keleş'e yapılan tetkiklerde kanamaya sebep olan beyinde bir damar yumağı ve 'Moyamoya' dediğimiz damarın gelişememesi durumunun olduğunu tespit ettik. Zor bir hastalık olan 'Moyamoyanın' bir de damar yumağı ile birlikte olduğunu görünce zor bir tedavi sürecine girdik. Öncelikle kanamış olan bölge temizlenerek, hastanın hayata tutunması sağlandı. Bu süreçte,bir kanama daha geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Navigasyon eşliğinde beynin ortasında, su odacıklarındaki damar yumağı çıkarıldı. Çok zorlu, tehlikeleri olan bir ameliyattı; damar yumağını çıkarmayı başardık."'MOYAMOYA' TEDAVİSİ İÇİN ABD'DE KURSA KATILDIMedicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Evren Sandal 'Moyamoya'ya bağlı kanlanma bozukluğunun tedavisini rahat yapabilmek için Amerika'ya gittiğini ve 2 ay kursa katıldığını söyledi. Sandal, "Winsconsin Üniversitesi bünyesinde bir süre eğitim aldım. Laboratuvar ile ameliyathanede gözlem ve araştırma yaptım. Döndüğümde ameliyat planını yaptık, sorunsuz bir şekilde, beyinde kanlanması bozuk olan dokunun saçlı derinin damarlarıyla tekrardan kanlandırılması ameliyatını yaptık. Şu anda Mehtap Hanım iyileşme döneminde" dedi.'YÜRÜYEREK HASTANEDEN ÇIKTIM'Mehtap Keleş ise şöyle konuştu: "Önceleri bir hastalığım yoktu. Beş sene önce boyun fıtığı şüphesiyle MR çekildim. O gün hastane bayılmışım. 'Beyin kanaması geçiriyor' denilerek, beni birkaç hastane gezdirdiler. 24 gün yoğun bakımda yattım. Hiç kimse rahatsızlığımın 'Moyamoya' olduğunu anlamadı. Sonra Evren hocama ulaştık. Sağ olsun benim hastalığıma teşhisi koydu, tedavi sürecini daha iyi takip edebilmek için ABD'ye iki aylığına kursa gitti. Evren hocam İzmir'e döndükten sonra 'damar nakli olacağımı, kolumdan veya bacağımdan alınacak damarın nakledileceğini' söyledi. Felç ve konuşma bozukluğu gibi hasarların olaşma riskini anlattı. Çok şükür ki bunların, hiçbiri olmadı. Hatta ameliyattan dört gün sonra yürüyerek hastaneden çıktım."'MOYAMOYA HASTALIĞI BİLİNMİYOR'

Türkiye'de çok az kişide görülen 'Moyamoya' hastalığını pek çok hekimin ülkemizde bilmediğini iddia eden Mehtap Keleş, sağlığına kavuştuğu için şükrediyor. Keleş, "Normalde panik yaparım. Doktoruma güvendim ve yanılmadım. Beni gören arkadaşlarım, şaşırıyor. 'Sanki ameliyat olmamışsın gibi' diyorlar. Bundan önce birkaç hastaneye gittim, ancak hastalığıma teşhis koyamadılar. Hastalık hakkında fazla bilgi yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN