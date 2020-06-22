Hastalığına rağmen sahiplendiği kedilere "anne şefkatiyle" bakıyor
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Hastalığına rağmen sahiplendiği kedilere "anne şefkatiyle" bakıyor

Hakkari'de sokak hayvanlarına duyarlılığıyla bilinen 55 yaşındaki Hatice Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarına aldırmadan yıllardır sahiplendiği kedilere evinde özenle bakıyor.

22.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:04

Hakkari'de sokak hayvanlarına duyarlılığıyla bilinen 55 yaşındaki Hatice Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarına aldırmadan yıllardır sahiplendiği kedilere evinde özenle bakıyor.

Merzan Mahallesi'nde kafasında kist, dizinde kireçlenme olan ve bel fıtığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Yılmaz (55), kalp hastası eşiyle yaşamını sürdürdüğü evine yakın noktalarda sahipsiz kedilere yaklaşık 15 yıldır yardım elini uzatıyor.

Kedilerin sahipsiz kalmasına gönlü el vermeyen Yılmaz, yaşadığı rahatsızlıklara rağmen bakımını üstlendiği kedilere "anne merhameti"yle yaklaşıyor.

Tek gelir kaynağı olan engelli maaşıyla evinin geçimini sağlamaya çalışan Yılmaz, maaşının bir kısmını da evinde ve evinin bahçesinde yaptığı alanda beslediği kedilerin ihtiyacı için harcıyor.

Evden artan yemeklerin yanı sıra süt, yoğurt ve mamayla doyurduğu kedilerle vakit geçirmekten keyif duyan Yılmaz, her birine ayrı isim taktığı kedilerinin bakımıyla da yakından ilgileniyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü de Yılmaz'a kedilerin tedavisi ve mama konusunda destek veriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başında kist olduğunu, bel fıtığı ve dizindeki rahatsızlıktan dolayı yürümekte güçlük çektiğini söyledi.

Kendisi gibi hasta olan eşinin de çalışamadığını anlatan Yılmaz, "Sokak hayvanları da can taşıyor. Onların dışarıda sahipsiz kalmasına içim el vermiyor. Yıllardır sokaktaki kedileri alıp bakıyoruz. Şu an 24 kedi var. İkisi de yeni doğum yapmış. Bunları süt ve yoğurtla besliyoruz. Biz yemiyoruz, kedilere veriyoruz. Rahatsızlığımdan dolayı maaş alıyorum. Onu da kedilerle paylaşıyoruz." dedi.

Kaldıkları evin bir bölümünde oluşan çatlaklardan dolayı hasarlı olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastalanan iki kediyi tedavisi için Van'a gönderdik. Doğum yapan kedilerin yavrularına özenle bakıyoruz. Bunu Allah rızası için yapıyorum. Onlar da can taşıyor. İnsan her yerde başının çaresine bakabilir ama hayvanlar başının çaresine bakamazlar. Hayvanları çok seviyoruz. Ben de tedavi olmak istiyorum. Yaşadığımız ev kötü durumda. Bize bir destek verilirse mutlu oluruz."

Hakkari Belediyesinde görevli Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi de Hatice Yılmaz'ın kedilerle yakından ilgilendiğini ifade ederek, "Maddi durumları iyi olmamasına rağmen kedilere bakıyorlar. Hatice teyzenin kedi sevgisi bizi sevindirdi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak mama desteğinde bulunuyoruz. Bu kedilerin haftalık kontrolünü, aşılarını yapıyoruz." diye konuştu.

Hastalığına rağmen sahiplendiği kedilere 'anne şefkatiyle' bakıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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