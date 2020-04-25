Hasta ineğin başında gece gündüz nöbet tutuyor Hasta ineğin başında gece gündüz nöbet tutuyor Hayvansever genç, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran Köyü'nün yaylasında hamilelik ve yaşlılık dolayısıyla bitkin düşerek çöktüğü yerden kalkmayan 'Sultan' isimli ineğin başında iyileşene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Hasta ineğin başında gece gündüz nöbet tutuyor

ERZİNCAN - Hayvansever genç, Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Kuran Köyü'nün yaylasında hamilelik ve yaşlılık dolayısıyla bitkin düşerek çöktüğü yerden kalkmayan 'Sultan' isimli ineğin başında iyileşene kadar gece gündüz nöbet tutmaya başladı.

Kuran Köyü muhtarının 'Sultan' isimli 15 yaşındaki ineği köye yakın yaylada hamile olması dolayısıyla daha fazla yürüyemeyip olduğu yerde çöktü. Bütün uğraşlara rağmen yerinden kalkmayan ineğe muhtarın yardım istediği Aydın Budak isimli genç adam sahip çıktı. İneğin yanına giden ve onunla yakından ilgilenen Aydın Budak, doğum yapıncaya kadar nöbet tutacağını belirtti.

Yerinden kalkamadığı için aç kalan ineğe etraftan topladığı yeşil otları yediren Aydın Budak, şöyle konuştu:

"Muhtar ineğinin yaylada kaldığını söyleyerek benden yardım istedi. Veteriner çağırdık. Veteriner ineğin hamile ve yaşlı olmasından dolayı yorgun düştüğünü söyledi. Bende 'Sultan' isimli inek yalnız kalmasın diye yanında kalmaya başladım. Doğum yapıncaya kadar yanında bulunacağız. 1-2 gündür gecede yanında kalıyorum. Üşümesin diye üzerine battaniye örttüm. Aç kalmasın diye ot toplayıp önüne getiriyorum. Baya alıştık birbirimize. O iyileşinceye kadar bu şekilde devam edecek."

Kaynak: İHA