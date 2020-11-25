Haşhaşlı revani nasıl yapılır? Haşhaşlı revani tarifi

Klasik bir Türk tatlısı haline gelen haşhaşlı revaniyi sizde evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hem de daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte haşhaşlı revani nasıl yapılır? Revani malzemeler nelerdir? Haşhaşlı revani tarifi

Klasik bir Türk tatlısı haline gelen haşhaşlı revaniyi sizde evde kendiniz yapmak istiyorsanız, hem de daha lezzetlisini yapmak istiyorum diyorsunuz işte haşhaşlı revani nasıl yapılır? Revani malzemeler nelerdir? Haşhaşlı revani tarifi İşte detaylar...

HAŞHAŞLI REVANİ TARİFİ

Revani, Osmanlı döneminden beri biz Türkler arasında sevilen bir tatlıdır; Revani isminin Osmanlılar'ın bugünkü Ermenistan'da Erivan şehrini fethetmesiyle verildiğine inanılıyor. Revani'nin pek çok çeşidi vardır ve Türkiye'de olduğu gibi özellikle Doğu Akdeniz ülkelerinde çeşitli mutfaklarda beğenilmiştir. Gül suyu, portakal çiçeği suyu ve portakal kabuğu rendesinin revaniye eklendiğini gördüm, kulağa lezzetli geliyor.

Şurubu önceden hazırladığınızdan ve irmikli kekin üzerine dökmeden önce tamamen soğuduğundan emin olun, aksi takdirde kek ıslanır. Geleneksel olarak bir pişirme kabında pişirilir. Revani'yi kek olarak pişirmek istiyorsanız, her bir kek kabuğunu zeytinle yağladığınızdan emin olun.Kağıt kek kabukları kullanıyorsanız, hamurun dökülmemesi için sağlam bir taban sağlamak için üst üste istiflenmiş 2 kağıt mermi bulundurmanızı daha iyi olur.

Türkiye'de Revani'yi öğütülmüş fıstık ve kurutulmuş hindistan cevizi ile süslemek artık bir gelenek haline gelmiş durumda.

HAŞHAŞLI REVANİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

3 yumurta,

1 su bardağı sade yoğurt,

1/2 su bardağı bitkisel yağ,

1 su bardağı şeker

1 su bardağı irmik,

1/2 su bardağı haşhaş tohumu,

1 su bardağı un,

1/2 limon kabuğu rendesi,

10 gr kabartma tozu.

Şurup için;

3 su bardağı şeker,

3 su bardağı su

1 dilim limon

Üzeri için;

1 paket krem şanti

1 çay bardağı süt

HAŞHAŞLI REVANİ NASIL YAPILIR?

Yumurtaları ve şekeri köpürene kadar krema haline getirin. Yoğurdu ve zeytinyağını çırpın, Un, kabartma tozu, irmik, haşhaş tohumu ve limon kabuğu rendesini karıştırın ve karıştırarak ıslak karışıma yavaş yavaş ekleyin, Hamuru yağlanmış 22 * ??22 cm fırın tepsisine dökün, 190 santigrat derece önceden ısıtılmış fırında üstü altın rengi olana kadar pişirin. Kek tamamen soğuduktan sonra şeker, su ve limon dilimini bir tencerede karıştırın, Şeker tamamen eriyene kadar ara sıra karıştırarak orta ateşte pişirin. 5 dakika kaynatın, Ateşten alın ve 3-4 dakika soğumaya bırakın, Pastanın üzerine dökün 15-20 dakika dinlendirin, Dilimleyin ve servis yapın.

Afiyet olsun…