Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti, ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı? - SON DAKİKA

Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti, ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı? - SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuşanlar programının EXXEN'den ayrılmasıyla dikkat çeken Hasan Can Kaya, hakkında çıkan iddiaların ardından merak konusu oldu. Peki, Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı? Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ile kavga mı etti, ne oldu? İşte son gelişmeler…

Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı hakkına çıkan son dakika iddiaları, magazin gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından, "Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ile kavga mı etti?" sorusu merak konusu haline geldi. Peki, Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ile kavga mı etti? Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı arasında ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı?İşte detaylar…

HASAN CAN KAYA İLE ACUN ILICALI KAVGA MI ETTİ, NE OLDU?

Son günlerde sosyal medyada yayılan "Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti?" iddiaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki isim arasında herhangi bir tartışma ya da anlaşmazlık yaşanmadı.

Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti, ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı? - SON DAKİKAHasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti

Hasan Can Kaya'nın Exxen'den ayrılma kararı, kariyerini uluslararası platformlara taşıma hedefi doğrultusunda alındı. Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi global dijital devlerden teklifler aldığı belirtilen komedyen, yeni projeleri değerlendirmek üzere bir süreliğine ekranlara ara verdi. Hasan Can Kaya'nın, "Acun abiyle bir sorunum yok" şeklindeki açıklaması da, taraflar arasında gerginlik olmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu

Metin Gürak emekliliğe sevk edildi, işte yeni genelkurmay başkanı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı

CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
Elebaşılığını Ziya Hoca'nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi

Ziya Hoca'nın elebaşılığını yaptığı çete adım adım böyle çökertildi
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin çay devi satılıyor

Resmi açıklama geldi! Türkiye'nin çay devi satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.