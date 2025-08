Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti, ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı? - SON DAKİKA

Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı hakkına çıkan son dakika iddiaları, magazin gündemde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından, "Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ile kavga mı etti?" sorusu merak konusu haline geldi. Peki, Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı ile kavga mı etti? Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı arasında ne oldu? Hasan Can Kaya EXXEN'den neden ayrıldı?İşte detaylar…

HASAN CAN KAYA İLE ACUN ILICALI KAVGA MI ETTİ, NE OLDU?

Son günlerde sosyal medyada yayılan "Hasan Can Kaya ile Acun Ilıcalı kavga mı etti?" iddiaları, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak taraflara yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, iki isim arasında herhangi bir tartışma ya da anlaşmazlık yaşanmadı.

Hasan Can Kaya'nın Exxen'den ayrılma kararı, kariyerini uluslararası platformlara taşıma hedefi doğrultusunda alındı. Netflix, Disney+ ve Prime Video gibi global dijital devlerden teklifler aldığı belirtilen komedyen, yeni projeleri değerlendirmek üzere bir süreliğine ekranlara ara verdi. Hasan Can Kaya'nın, "Acun abiyle bir sorunum yok" şeklindeki açıklaması da, taraflar arasında gerginlik olmadığı yönündeki iddiaları güçlendirdi.