Harkiv'de mahsur kalan Merve Buse, ailesine kavuştu

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - RUSYA'nın askeri harekat başlattığı Ukrayna'nın Harkiv şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki ailesine kavuştu. Develi "Bizim için çok zordu. Şu an okuduğumuz okul, yürüdüğümüz yollar mahvoldu" dedi.

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın Harkiv şehrinde kendisi gibi üniversite öğrencisi arkadaşı Ezgi Türkoğlu ile birlikte mahsur kalan Merve Buse Develi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri sonucu tahliye oldu ve ailesinin bulunduğu Korkuteli'ne geldi. Zorlu yolculuğun ardından dün akşam saatlerinde 3 Türkmenistanlı öğrenci arkadaşıyla hava yoluyla Antalya'ya ulaşan Merve Buse'yi babası Mustafa Develi, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve yakınları karşıladı. Daha sonra Korkuteli'deki evine gelen Merve Buse için kurban kesildi. Kızına sarılan Fatma Develi "Annem, kuzum, bir tanem, annem ben öldüm. Canım annem, senin kokularını duyamayacağım diye çok korktum" diyerek gözyaşları döktü.

AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ise "Bu olaydan haberimiz olmasının ardından Merve Buse kardeşimizle irtibata geçtik. Başta Dışişleri Bakanı'mız Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililerle irtibata geçerek, Merve Buse kardeşimizin tahliye olmasını sağladık. Sınırdan çıkıncaya kadar Merve Buse ile sürekli irtibat halinde oldum. Türkiye'ye 9 bin 500 öğrencimiz geldi. Diğer her bir kardeşimiz bizler için çok önem arz ediyor. İnşallah temennimiz, bu savaşın bir an önce sona ermesi" dedi.