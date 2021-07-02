Harika Uygur anlattı: Eve yiyecek alacak paramız yok, ekmeği bölüşüyoruz...

Kartal Tibet'in babacan tavrından bahseden Uygur, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Kartal Tibet'in babacan tavrından bahseden Uygur, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

"Çok üzgünüm. Size Kartal Tibet ile ilgili anımı anlatmak istiyorum. Yıl 1994. Beş Nisan kararları açıklanmış, ülke ekonomik krizde ve ben dahil bir çok kişi "sektörde" iş yapmak için bekliyoruz. Bu sırada Şehnaz Tango dizisi çekilecek, Semih Kaptanoğlu yönetmen ve Kartal Bey yapımcı. Kanal yanılmıyorsam Show TV ve bekliyoruz. Yaz geldi, para yok beklemeye devam.

O sırada yönetmen yardımcılığı yapacak olan Mutlu Polat ile ev arkadaşıyım. Ha bu arada bende ikinci asistanım vs. Eve yiyecek alacak paramız yok, ekmek bölüşüyoruz, durum bu. Bu durumda tek kurtaracımız canım Kartal Tibet. Elleri dolu dolu bize market alışverişi yapıyor, kapımıza sessizce, rencide etmeden bırakıyor. Biz utandıkça, kızlar çalışınca ödersiniz diyor, ( tabii ki asla almadı),bizi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor tam bir babacan tavırla.

Bir gün bu süreç uzayınca sabah beste kapıya geliyor ve diyor ki "bu böyle olmaz, aklım sizde kalıyor." Özel arabası ve şoförüyle ev arkadaşımın annesinin Foça'da ki yazlığına bizi teslim ediyor. Hatta üçüncü ev arkadaşımızı da almayı ihmal etmiyor. Biz bütün yazı Foça'da karnımız doymuş bir şekilde deniz tatil kum diye geçiriken, babalığını ihmal etmeden arada bizi ziyaret ediyor ve sevgisini, elini üzerimizden hiç eksik etmiyor.

Şu anda gözlerim dolu dolu bunları yazıyorum. Sizi her zaman ayrı ve çok sevdim, andım Kartal Bey. Son yıllarınızda kimseyle görüşmek istememenizi saygıyla kabullendim. Üzerimde babamdan çok emeğiniz, nasihatınız var. Bugün ben olmamda önemli bir mihenk taşısınız. Hakkınızı helal edin, gül bahçelerinde uyuyun. Özlemle."

SANAT DÜNYASI YASTA

Usta sinema oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...

Hülya Koçyiğit: Türk sinemasının usta ismi Kartal Tibet'i, arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Onunla birçok filmde rol arkadaşı olmanın dışında ailecek birçok güzel anıyı da paylaştık. Türk sinemasından hem oyuncu hem yönetmen olarak senin gibi usta bir isim; hayatımızdan senin gibi bir arkadaş, kardeş, dost geçtiği için sonsuz şükürler olsun. Ruhun şad olsun benim canım arkadaşım. Hepimizin başı sağolsun. Tüm sevenlerine sabır dilerim.

Gül Sunal: En son Kartal Tibet'le ikimiz kalmıştık bu fotodan… Güle güle Kartalcığım …Çok üzgünüm…

Zafer Algöz: Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sineması'na oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Cüneyt Arkın: Sinemamıza oyuncu ve yönetmen olarak unutulmaz karakter ve eserler kazandıran değerli usta sanatçı dostum Kartal Tibet'in hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Emel Sayın: Kartal Tibet… Mekanın cennet olsun, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum

Mehmet Ali Erbil: Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun

Burak Özçivit: Zoraki Koca ilk işim değil ama ilk göz ağrımdı.Tam 14 sene oluyor… Senden o kadar çok şey öğrendim ki, seninle aynı sette olmak her şeyiyle müthişti. Verdiğin bütün emekler için çok teşekkür ederim. Duyunca çok üzüldüm. Allah senden razı olsun, mekanın cennet olsun. Bende yerin çok ayrı Kartal Baba

Ata Demirer: Güle güle Kartal Tibet.. Çocukluğumuzun Tarkan'ı, Arzu film ekolünün değerli yönetmeni mesela "tosun paşa" sevmeyen var mıdır? Güle güle

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar'ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Armağan Çağlayan: Altar'ın oğlu Tarkan.... Güle güle Kartal Tibet... Yattığınız yer incitmesin... #KartalTibet

Gülşen Bubikoğlu: Türk sinemasına çok büyük emek vermiş star oyuncularından, aynı zamanda senarist, önemli bir yönetmen KARTAL TİBET i kaybetmişiz. Çok üzgünüm. Yönetmenliğini kendisinin yaptığı çok başarılı ve en popüler filmlerimden GIRGIRİYE de birlikte çalışmıştık. Çok değerli bir insandı. Huzurla uyusun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Selda Alkor: Sevgili Kartal sende gittin... Aynı yıl sinemaya 'merhaba' dedik ve "Senede Bir Gün" filmini yaptık. Hala kalplerde, hala akıllarda şarkısı bunca yıl dillerden düşmedi. Seyrederken çok özel bir yere gelmiş gibi hissediyorum. Etrafımdaki herkes gitti, içim acıyor. Nur içinde yatın.

Eray Demirkol: İlk yönetmenim bana nasıl duracağımı, nasıl bakacağımı öğreten adam #KartalTibet Allah rahmet etsin…

Hilal Özdemir: Bir yıldız daha kaydı..

Ahmet Kural: Mekanın cennet olsun #KartalTibet

Orhan Aydın: Işık Söndü... Sahnelerden setlere alkışlarla dolu bir ömür. Toprağınız çiçekler koksun.

Simge Fıstıkoğlu: Türk Sineması'nın usta oyuncularından, yönetmen ve senarist #KartalTibet vefat etmiş. Sevenlerine ve ailesine sabır dilerim. Mekanı cennet olsun

Kaynak: Hürriyet