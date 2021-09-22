Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu - Haberler Magazin
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Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Bir dönemin unutulmaz oyuncusu Harika Avcı'nın fazla kiloları nedeniyle bıçak altına alındığı iddia edilmiş, hatta operasyondan görüntüsü de paylaşılmıştı. Ünlü sanatçı, hakkındaki bu iddiaları "algı operasyonu" diyerek yalanladı. Söz konusu fotoğrafın ise 2017 yılına ait olduğunu ve sanki yeniymiş gibi yayınlandığını ifade etti.

Yeşilçam filmlerinde aldığı rollerle bir dönemin unutulmaz isimleri arasında yer alan ve bir süredir gözlerden uzak olan Harika Avcı'nın fazla kilolarından kurtulmak için bıçak altına yattığı iddia edilmişti. Hatta bu operasyonla ilgili görüntüleri de paylaşılan Avcı'nın yaşadığı maddi krizler ve bunalım sonucu bu kararı aldığı öne sürülmüştü.

Hakkındaki söylentilere daha fazla sessiz kalamayan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu iddiaları sert bir dille yalanladı. Tüm bunların kendisine yönelik bir algı operasyonu amacı taşıdığını ifade eden Avcı, ameliyat görüntüsünün ise 2017 yılına ait bir fotoğraf olduğunu ve sanki yeniymiş gibi yayınlandığını söyledi.

Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu

61 yaşındaki sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip, polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benimle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz.

Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir. En derin sevgi ve saygılarımla canlarım.

Bu arada şu fotoğraf meselesi... Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017'de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar."

Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu

Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu
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Emre İliksiz
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Haber: Harika Avcı'dan ameliyat olduğu iddialarına sert tepki: Algı operasyonu - Haberler Magazin
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