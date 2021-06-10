Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Güncel

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar Dikkatsiz sürücünün telef ettiği köpeğe bakan çocuklardan anlamlı davranış Bir yavruyu kaybeden çocuklar diğerine gözleri gibi bakıyor Kocaeli'de sokak ortasında oynarken seyir halindeki bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe...

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

Dikkatsiz sürücünün telef ettiği köpeğe bakan çocuklardan anlamlı davranış

Bir yavruyu kaybeden çocuklar diğerine gözleri gibi bakıyor

KOCAELİ - Kocaeli'de sokak ortasında oynarken seyir halindeki bir aracın altında kalarak telef olan köpeğe bakan çocuklar, harçlıkları ile besledikleri yavru köpeğe yaptıkları mezarın başında olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler.

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi 2317. Sokak üzerinde vatandaşların sahiplendiği yavru köpeklerden biri, yol ortasında oynadıkları sırada seyir halindeki hafif ticari aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler tarafından veterinere götürülen yaralı köpek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yavru köpeğin ezildiği tespit edilen aracın sürücüsü M.T. ise polis ekiplerince yakalanarak idari para cezası ile cezalandırıldı. 'Dodo' adını verdikleri köpeği biriktirdikleri harçlıklarla besleyen çevredeki çocuklar ise olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ölen köpeğe sokaklarında mezar yapan çocuklar, kalan yavru köpeğe ise gözleri gibi bakıyor.

Köpeğin geldiğinde şok halinde ve komaya girmek üzere olduğunu belirten Veteriner Hekim Adem Fidan, "Bilinci açık değildi kapalıydı. Muhtemelen iç kanama riski vardı. İlk müdahaleleri yapıldı ama maalesef bir saat içerisinde köpeği kaybettik. Bu tarz durumlarda çarpan kişi, en azından erken müdahale yapıp köpeği kurtarabilir. Sokak hayvanlarında araç sigortası kaza tutanağı dahilinde bunların masraflarını karşılıyor. Genelde masraftan kaçtıkları için böyle bırakıp kaçıyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar. Biz veterinerler olarak sokak hayvanları konusunda yardımcı oluyoruz. Maliyetlerini çok şişirmeden hayvanın canını kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik

Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Son dakika: Palu ailesi davasında Tuncer Ustael suçlamaları yine kabul etmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Veysel Eroğlu Devlet Bahçeli Memduh Büyükkılıç
Magazin Şeyma Subaşı Selçuk Balcı Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Harçlıklarıyla besledikleri köpeğe elleriyle mezar yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 22:11:41. #1.13#

title