Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı
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Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz haftalarda orman yangınlarından dolayı gösterisinin gelirini TEMA Vakfına bağışlayan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu bu sefer de Batı Karadeniz'de sel felaketi için harekete geçti. Genç oyuncu, Harbiye'de gerçekleştireceği gösterisinden elde edeceği 100 bin TL'lik geliri AHBAP ve AFAD'a bağışlamaya karar verdi.

Türkiye'yi etkisi altına alan orman yangınlarından sonra şimdi de Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Orman yangınlarının ardından ünlü isimler bu kez de sel felaketi için harekete geçti. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu ve Sinop ile ilgili ihtiyaç bilgilerini AFAD ile paylaştıklarını duyurunca ünlü isimler de sessiz kalmadı.

GELİRİNİ İKİYE BÖLEREK DERNEKLERE BAĞIŞLADI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete dizilerinde rol alan oyuncu Yasemin Sakallıoğlu da AHBAP Derneği vasıtasıyla Harbiye Gösteri Merkezinde düzenlenen gösterisinin gelirini bağışlamaya karar verdi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Sakallıoğlu, "Yaşanan sel felaketlerinden dolayı Harbiye'de gerçekleştireceğim gösterimde elde edeceğim gelirin yarısını AHBAP Derneği'ne yarısını ise AFAD'a bağışlıyorum. Bu toplumun bana kazandırdığı her şey zorda kaldığında gene bu toplumundur. Beni güçlü kılıp bu gücü bu güzel ülke insanı için kullanmama vesile olduğunuz için size de teşekkür ediyorum" dedi.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

"50 BİN TL BAĞIŞLADI"

Derneğine yapılan bağışları Twitter hesabından duyurarak teşekkür eden Haluk Levent ise paylaşımında "Sevgili Yasemin Sakallıoğlu 16 Eylüldeki gösterisi içinanlaşma gereği aldığı 50 bin TL'yi Ahbap ve Afad'a bağışlama kararı aldı. Teşekkürler Yasemin" ifadelerini kullandı.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı

GELİRİNİ YANAN ORMANLAR İÇİN BAĞIŞLAMIŞTI

Yasemin Sakallıoğlu, 29 Temmuz'da yaptığı paylaşımda bir gösterisinin gelirini de yanan ormanların yeniden ağaçlandırılması için TEMA Vakfı'na bağışlamıştı. Genç oyuncu, paylaşımında "30 Temmuz akşam gerçekleştirecek olduğum gösterimin gelirini TEMA Vakfı'na bağışlamaya karar verdim. İnsan dediğin, doğasıyla, ağacıyla, hayvanlarla bir bütün olabildiğinde insandır. Şu güzel ülkemizin başına gelen son kötü şey olmasını diliyorum" demişti.

Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı
Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Harbiye'de sahneye çıkacak olan Yasemin Sakallıoğlu, gelirini sel felaketi yaşayan iller için bağışladı - Haberler Magazin
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