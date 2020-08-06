Hanönü'den kısa kısa İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde pazarlar, iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştiriliyor.

Kaymakam Ahmet Raşit Orhan başkanlığındaki ekipler, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımına uyulup uyulmadığını denetledi.

Orhan, denetimler sırasında sosyal mesafenin korunması, vatandaşların sağlığı için maske kullanılması ve hijyen kurallarına uygun hareket edilmesini istedi.

Kaymakam Orhan'dan şehit ailelerine ziyaret

Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, ilçe merkezi ve Çakırçay köyünde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Orhan'a ziyaretleri sırasında İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Mesut Yıldız, İlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Dağhan, İlçe Müftüsü Bayram Yılmaz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Birgül Yılmaz eşlik etti.

Orhan, gazetecilere, Türk milletinin tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden her zaman başarı ile çıktığını belirterek, "Bu başarının yegane sahibi vatanseverliğiyle gurur duyduğumuz gazi ve şehitlerimizdir. Şehit aileleri başımızın tacıdır. Her zaman onların ve vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Kaynak: AA