Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
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Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?

Yıllar önce katıldığı evlilik programıyla tanınan Hanife Gürdal'ın kız kardeşi, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Magazin gündeminde de kendine yer bulan konu sonrası Hamide Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir, Hamide Gürdal kimdir ve Hamide Gürdal kimdir konuları araştırıldı.

Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
17.08.2020 14:52 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:55

Yıllar önce Esra Erol ve Zuhal Topal'ın sunuculuk yaptığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bu sefer de ailesiyle gündeme geldi. Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Hanife'ye hiç benzemeyen Hamide, pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Hamide Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hamide Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?

HANİFE GÜRDAL KİMDİR?

Hanife Gürdal, 1995 yılında İzmir'de Torbalı ilçesinde doğmuştur. 3 kardeşi vardır. Tam adı Hanife Ömrüm Gürdal olan Hanife lise mezunudur. 164 cm boyunda ve 59 kg. ağırlığındadır.

Hanife Gürdal, 2015 yılının Şubat ayında ATV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Esra Erol'un yaptığı evlendirme programına katıldı. . İlk programında Umut isimli bir gence talip oldu. Umut tarafından reddedildikten sonra Hanife, 10 ay boyunca gelen tüm taliplerini reddetti.

Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal

10 ayı aşkın süredir Esra Erol'un programında talibini arayan Hanife Gürdal, daha sonra 2015 yılının Kasım ayından itibaren FOX TV'de yayınlanan Zuhal Topal'ın evlendirme programında taliplerini aramaya başladı. Bugüne kadar hiç evlenmemiş olan ve taliplerini bekleyen Hanife Gürdal, karşısına çıkan taliplere ise bugüne kadar hep ret cevabını verdi.

19 Ekim 2016 tarihinde Popstar Bayhan Gürhan, Zuhal Topal'ın sunduğu izdivaç programına katıldı. "Öyle deli gibi esme başım dönüyor" şarkısını söyleyerek stüdyoya giren Bayhan, Hanife Gürdal'a talip oldu. Hanife, Bayhan'la yakından görüşmeyi kabul etti.

2017 yılında Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de başlayan Aşk-ı Roman dizisinde dizi oyunculuğuna başladı. 2018 yılında Hanife Gürdal, bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışmaya başladı.

Filmler ve Diziler :

2017 - Aşk-ı Roman (Tv. dizisi)

HANİFE GÜRDAL'IN KARDEŞİ HAMİDE GÜRDAL KİMDİR?

Ablasının paylaşımlarıyla tanınan Hamide Gürdal, kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Hanife'ye hiç benzemeyen Hamide, pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

İşte Hamide Gürdal'ın dikkat çeken paylaşımları:

Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?
Hanif Gürdal kimdir? Hamide Gürdal kimdir? Hanife Gürdal'ın kardeşi Hamide Gürdal kimdir?

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