Hangi ülke Ukrayna'ya ne gönderecek? Bu harita Putin'i kara kara düşündürür

5 gündür Ukrayna topraklarını işgal eden Rusya, baştan ABD ve AB olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. Ukrayna'nın her yeri yangın yerine dönmüşken, Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulama alınmaya başlandı. Putin'in saldırıdan vazgeçmemesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, batılı ülkelerden destek istedi. Dünya liderleri de Ukrayna'ya hem maddi hem de askeri teçhizat yardımı göndermeye başladı. İşte hangi ülkenin Ukrayna'ya ne kadar yardım göndereceğini gösteren harita.

ABD, FÜZE VE HELİKOPTER GÖNDERİYOR

ABD'nin Javelin füzeleri, tanksavar silahları, Mi-17 helikopterleri ve diğer bazı askeri teçhizatlardan göndereceği, Belçika'nın ise 2 bin makineli tüfek ve 3.8 bin ton yakıt göndereceği kaydedildi.

ÇEKLER TABANCA VE TÜFEK GÖNDERDİ

Polonya basınından onet'in haberine göre, söz konusu askeri yardımlar kapsamında Çek Cumhuriyeti 30 bin tabanca, 7 bin saldırı tüfeği, 3 bin makineli tüfek, keskin nişancı tüfekleri ve yaklaşık bir milyon adet mermiyi Ukrayna'ya aktaracak.

ESTONYA MÜHİMMATLA BİRLİKTE KURU GIDA AYIRDI

Estonya'nın Javelin füzeleri, uçaksavar mühimmatı, 25 bin kuru gıda ambalajı ve tıbbi ekipmanı yola çıkaracağı, yine Fransa ve Yunanistan'ın çeşitli savunma silahları ile Finlandiya'nın 2 bin kurşun geçirmez yelek ve 2 bin adet kaskı Rus saldırısı altındaki ülkeye göndereceği ifade edildi.

ALMANYA, KASK VE FÜZE İLETİYOR

Almanya 5 bin kask, bin tanksavar silahı, 500 Stinger karadan havaya füze; İsveç 5 bin elde taşınabilen tanksavar bombası fırlatıcı (Pansarskott 86), 5 bin kask, 5 bin kurşun geçirmez yelek ve 135 bin sahada kullanılması amaçlanan erzak iletecek.

Birleşik Krallık, 2 binden fazla tanksavar ve uçaksavar silahı, mühimmat ve eğitmeni Ukrayna'ya yollayacak. Slovakya, 11 milyon euro değerinde mühimmat ve yakıt; Slovenya çok sayıda kask, tüfek ve mühimmat; Litvanya Stinger füzeleri; Letonya - Stinger ve Javelin füzeleri; Kanada 7,8 milyar Kanada doları değerinde silah ve mühimmat gönderecek.

Yardımlar çerçevesinde Hollanda, mayın tespiti için iki robot, radarlar ve keskin nişancı tüfekleri; Portekiz de çelik yelekler, kasklar, gece görüş cihazları, el bombaları gibi malzemeleri Ukrayna'ya sevk edecek.