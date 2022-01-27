Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri! Kandil geceleri ne zaman? Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ne zaman

Şimdiden 2022 yılındaki tüm kandilleriniz mübarek olsun. 2022 yılı içerisinde kandil sıralaması; Regaib Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili şeklinde olmak üzere toplam 5 tanedir. Yani yıl içerisinde toplam 5 kandil bulunmaktadır. Peki, Hangi kandil hangi gün 2022? Kandil Geceleri ve Günleri ne zaman? Kandil geceleri ne zaman? Kandil günleri hangi güne denk geliyor? Detaylar sizlerle...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylara yaklaşık 3 ay kaldı. Mübarek üç aylar Receb ayı ile başlıyor. Üç aylar 2 Şubat 2022 Çarşamba günü ile başlayacaktır.

3 ayların başlangıcı : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe günüdür.

3 Şubat 2022 Perşembe günüdür. Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar günüdür.

27 Şubat 2022 Pazar günüdür. Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe günüdür.

17 Mart 2022 Perşembe günüdür. Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

27 Nisan 2022 Çarşamba günüdür. Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma günüdür.

2022 KANDİL GECELERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandil geceleri tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili gecesi : 3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece.

3 Şubat 2022 Perşembeyi 4 Şubat Cumaya bağlayan gece. Miraç Kandili gecesi : 27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece.

27 Şubat 2022 Pazarı 28 Şubat Pazartesiye bağlayan gece. Berat Kandili gecesi : 17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece.

17 Mart 2022 Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece. Kadir Gecesi gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece

27 Nisan 2022 Çarşambayı 28 Nisan Perşembeye bağlayan gece Mevlid Kandili gecesi : 7 Ekim 2022 Cumayı 8 Ekim Cumartesiye bağlayan gece

2022 DİNİ GÜNLER LİSTESİ TAKVİM TABLOSU

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.AHİR 1443 4 Ocak 2022 SALI ........ 1 RECEB 1443 2 Şubat 2022 ÇARŞAMBA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 2 RECEB 1443 3 Şubat 2022 PERŞEMBE REGAİB KANDİLİ 26 RECEB 1443 27 Şubat 2022 PAZAR MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1443 4 Mart 2022 CUMA ........... 14 ŞABAN 1443 17 Mart 2022 PERŞEMBE BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1443 2 Nisan 2022 CUMARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1443 27 Nisan 2022 ÇARŞAMBA KADİR GECESİ 30 RAMAZAN 1443 1 Mayıs 2022 PAZAR AREFE 1 ŞEVVAL 1443 2 Mayıs 2022 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1443 3 Mayıs 2022 SALI RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1443 4 Mayıs 2022 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1443 31 Mayıs 2022 SALI ........ 1 ZİLHİCCE 1443 30 Haziran 2022 PERŞEMBE ........ 9 ZİLHİCCE 1443 8 Temmuz 2022 CUMA AREFE 10 ZİLHİCCE 1443 9 Temmuz 2022 CUMARTESİ KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1443 10 Temmuz 2022 PAZAR KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1443 11 Temmuz 2022 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1443 12 Temmuz 2022 SALI KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1444 30 Temmuz 2022 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1444 8 Ağustos 2022 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1444 28 Ağustos 2022 PAZAR ........ 1 R.EVVEL 1444 27 Eylül 2022 SALI ........ 11 R.EVVEL 1444 7 Ekim 2022 CUMA MEVLİD KANDİLİ 1 R.AHİR 1444 27 Ekim 2022 PERŞEMBE ........ 1 C.EVVEL 1444 25 Kasım 2022 CUMA ........ 1 C.AHİR 1444 24 Aralık 2022 CUMARTESİ ........

3 AYLARIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Receb Allah"ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

Hazreti Muhammed'in recep ayı geldiğinde "Ya Rabb, recep ve şaban ayını bizim için bereketli kıl, mübarek eyle ve bizi ramazan ayına ulaştır." diye dua etmiştir.

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlerin yanı sıra dinî kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi'rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır. Ancak hadis âlimleri receb ve şâban aylarının fazileti hakkında kaynaklarda mevcut rivayetlerin çoğunun uydurma, önemli bir kısmının zayıf olduğunu ifade etmektedir. Resûl-i Ekrem'in receb ayı girdiğinde, "Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!" şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Mu?cemü'l-evsa?, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir. Resûlullah'a isnat edilen, "Receb Allah'ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır" rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Receb ve şâban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek ramazanla birleştirilmesi "üç aylar orucu" şeklinde adlandırılır. Ramazan ayında kasten bozulan oruçtan dolayı yerine getirilmesi gereken iki aylık kefâret orucunun receb ve şâban aylarında tutularak böylece üç ayların oruçlu geçirildiği de görülmektedir. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber'den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem'in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 176). Ancak Resûlullah'ın receb ve şâban aylarını birleştirerek aralıksız oruç tuttuğuna, böylece üç ayları oruçlu geçirdiğine dair sahih kaynaklarda herhangi bir rivayet mevcut değildir. Belirli günler dışında her zaman nâfile oruç tutulması mümkündür; ancak fazileti hakkında hadis bulunan ya da belirli zamanlarda tutulması tavsiye edilen nâfile oruçlar arasında üç aylar orucu mevcut değildir.

Receb ayının fazileti ve bu ayda oruç tutulmasıyla ilgili rivayetlerin zayıf olması dolayısıyla bu orucun hükmü hakkında âlimler değişik görüşler ileri sürmüştür. Bazı âlimler receb ayında oruç tutmayı müstehap kabul ederken bazıları, receb ayına özel bir kutsiyet atfedilmesi ve halkın bunu zorunlu bir ibadet şeklinde algılaması endişesiyle bu ayda oruç tutmayı sakıncalı görmüştür. Bir kısım âlimler de özellikle receb ayının tamamını oruçlu geçirmeyi hoş karşılamamıştır. Şâban ayının büyük kısmını ya da tamamını oruçlu geçiren Hz. Peygamber ramazan dışındaki en faziletli orucun şâbanda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir (Tirmizî, "Zekât", 28). Bundan dolayı şâban ayında oruç tutulması çoğunluk tarafından mendup sayılmakla birlikte Resûl-i Ekrem'in ramazan ayından başka hiçbir ayın bütününü oruçlu geçirmediğine dair hadislere (Buhârî, "?avm", 52; Müslim, "?ıyâm", 175, 178) ve şâbanın on beşinden sonra orucun terkedilmesine yönelik rivayetlere dayanan bazı âlimler, orucu farz olan ramazan ayına şevkle girmeyi zorlaştıracağı düşüncesiyle bu ayın ikinci yarısında oruç tutmayı mekruh görmüştür.

Dinî gelenekte üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri de bu aylarda bulunan kandil geceleridir. Receb ayının ilk cuma gecesi Regaib, aynı ayın yirmi yedinci gecesi Mi'rac, şâban ayının on beşinci gecesi Berat ve ramazan ayının yirmi yedinci gecesi Kadir gecesidir. Regaib ile Berat'ın kutsallığı kesin olmadığı gibi bu gecelerde ifa edilecek ibadetler hakkında kaynaklarda sahih hadislere rastlanmamaktadır. Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan sûrede Kur'an'ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (el-Kadr 97/1-3). Kadir gecesinin ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastladığı görüşü âlimlerin çoğunluğu tarafından benimsenmiştir. Üç aylarda nâfile namaz kılınması, itikâfa girilmesi, bu aylarda yedi sene oruç tutulduktan sonra kurban kesilmesi gibi özel ibadet şekilleri kaynaklarda yer almamaktadır. Üç aylarda vefat eden kimsenin sorgusunun yapılmayacağı yolundaki inanışın da aslı yoktur.

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